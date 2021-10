La production mondiale d’acier chute de 9% sur un an en septembre

L’Amérique du Nord a produit 9,8 MT, en hausse de 19,2 %. L’Amérique du Sud a produit 3,9 MT, en hausse de 17 %.

La production mondiale d’acier brut a chuté de 8,9% sur un an en septembre à 144,4 millions de tonnes (MT) en raison d’une baisse énorme de 21,2% de la production en Chine, le plus grand producteur et consommateur d’alliage au monde.

Cependant, malgré la baisse de la production, la Chine est restée le plus gros producteur d’acier au cours du mois, produisant 73,8 MT soit un peu plus que ce que le reste du monde pourrait produire collectivement. En septembre 2020, la Chine avait produit 93,6 MT d’acier. Le géant asiatique a produit en août de cette année 83,2 MT, selon la World Steel Association (WSA).

L’Inde est restée le deuxième pays producteur d’acier de loin avec une production de 9,5 MT en septembre de cette année, suivie du Japon à 8,1 MT et des États-Unis à 7,3 MT. L’Inde, le Japon et les États-Unis ont produit respectivement 7,2%, 25,6% et 22% d’acier de plus en septembre de cette année par rapport au même mois l’année dernière.

Selon WSA, l’Afrique a produit 1,4 MT d’acier en septembre 2021, en hausse de 51% par rapport à septembre 2020. L’Asie et l’Océanie ont produit 101,9 MT, en baisse de 14,6%. La CEI a produit 8,2 MT, en baisse de 1%. L’UE (27) a produit 12,7 MT, en hausse de 15,6%. Le Moyen-Orient a produit 2,2 MT, en baisse de 35,7%. L’Amérique du Nord a produit 9,8 MT, en hausse de 19,2 %. L’Amérique du Sud a produit 3,9 MT, en hausse de 17 %.

