La production nationale de gaz naturel augmente de 19 % en août

in

Les 2,5 millions de tonnes (MT) de pétrole brut produites dans le pays au cours du mois étaient de 2,1% inférieures à la production de l’année précédente. Environ 85 % des besoins en pétrole brut du pays doivent être importés.

La production de gaz naturel domestique a augmenté de 19,2 % pour atteindre 2 898 millions de mètres cubes standard (mscm) en août en glissement annuel, principalement en raison de la production plus élevée de Reliance Industries et du champ en eaux ultra-profondes de BP dans le KG-D6 Bloc du bassin de Krishna Godavari sur la côte est.

La production avait chuté de 8,1% en glissement annuel à 28 670,6 mscm au cours de l’exercice 21. La production a également commencé le 31 août à partir du gaz en eau profonde U1B de l’Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) situé dans le bloc KG-DWN 98/2, qui a une production de pointe estimée à 1,2 million de mètres cubes standard par jour (mscmd ).

La demande de gaz naturel sur le marché domestique est traditionnellement dépendante des engrais, de l’électricité, des entités de distribution de gaz de ville (CGD), des raffineries et des industries pétrochimiques. La production locale de gaz naturel couvre environ 51 % des besoins du pays. Les analystes de CRISIL ont déclaré mardi qu’étant donné les taux record d’essence et de diesel, le volume des ventes de gaz de ville – comprenant le gaz naturel comprimé (GNC) utilisé par les véhicules et le gaz naturel canalisé (PNG) utilisé par les foyers et les industries – est devrait monter en flèche de 25 à 27 % au cours de l’exercice 22.

Le prix actuel du gaz produit à partir des champs nominés locaux a été révisé à un niveau record de 1,79 $/million d’unités thermiques britanniques (mBtu) par le gouvernement, ce qui est bien en deçà du seuil de rentabilité pour la plupart des champs, dissuadant les producteurs de gaz d’augmenter de manière agressive production ou se lancer dans de nouveaux projets à haut risque.

Sur fond de hausse des taux mondiaux de pétrole brut et de gaz naturel, les analystes s’attendent à ce que le prix du gaz domestique augmente à 3,15 $/mBtu pour la période octobre-mars. Pour les gisements de gaz en eaux ultra-profondes comme le bassin de Krishna Godavari, qui offrent une liberté de prix et de commercialisation plus élevée, le plafond de prix actuel est fixé à 3,62 $/mBtu.

Les 2,5 millions de tonnes (MT) de pétrole brut produites dans le pays au cours du mois étaient de 2,1% inférieures à la production de l’année précédente. Environ 85 % des besoins en pétrole brut du pays doivent être importés.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.