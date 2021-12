La production nationale de gaz naturel augmente de 23 %

La production avait chuté de 8,1% en glissement annuel à 28 670,6 mscm au cours de l’exercice 21, mais avait par la suite augmenté de 21 % en glissement annuel à 16 890,9 mscm au cours de la période avril-septembre de l’exercice en cours.

La production nationale de gaz naturel a augmenté de 23 % pour atteindre 2 868 millions de mètres cubes standard (mscm) en novembre en glissement annuel, principalement en raison de la production plus élevée de Reliance Industries (RIL) et du champ en eaux ultra-profondes de BP. dans le bloc KG-D6 du bassin de Krishna Godavari sur la côte est.

La production avait chuté de 8,1% en glissement annuel à 28 670,6 mscm au cours de l’exercice 21, mais avait par la suite augmenté de 21 % en glissement annuel à 16 890,9 mscm au cours de la période avril-septembre de l’exercice en cours. La production a également commencé le 31 août à partir du puits de gaz en eau profonde U1B d’ONGC, géré par l’État, situé dans le bloc KG-DWN 98/2, qui a une production maximale estimée à 1,2 mscmd.

L’augmentation de la production nationale a coïncidé avec une hausse substantielle des prix internationaux du GNL, entraînant une réduction de la dépendance à l’égard des importations de gaz naturel de 55,3 % en avril-octobre 2020 à 49,3 % au cours de la période correspondante cette année.

