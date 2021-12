La productivité de Rajya Sabha plonge à 37,60% au cours de la 3e semaine de la session de mousson

Seulement 11,40 pour cent du temps disponible pour l’heure des questions a été utilisé pendant la semaine, tandis que 62,70 pour cent du temps fonctionnel a été consacré aux affaires législatives du gouvernement.

La productivité du Rajya Sabha a atteint un creux de 37,60% au cours de la troisième semaine de la session de la mousson en cours en raison de perturbations et d’ajournements forcés sur la question de la suspension de 12 membres de la Chambre, ont annoncé dimanche des responsables.

Les perturbations continues ont réduit la fonctionnalité cumulée de la Chambre pour les trois premières semaines à 46,70 %, a déclaré le secrétariat de la RS.

Selon les données recueillies par le secrétariat, la productivité de Rajya Sabha était de 49,70 % et 52,50 % au cours de la première et de la deuxième semaine, respectivement.

Au cours de la troisième semaine, sur le temps total de séance prévu de 27 heures 11 minutes, la Chambre n’a pu fonctionner que pendant 10 heures 14 minutes, perdant 62,40 % du temps disponible en raison de perturbations et d’ajournements forcés sur la question de la suspension de 12 députés de la Chambre, ont déclaré les fonctionnaires. « Au cours de la troisième semaine, l’heure des questions, qui vise à demander la responsabilité du gouvernement, a le plus souffert, avec seulement quatre des 75 questions étoilées répertoriées auxquelles les ministres concernés ont répondu oralement », a déclaré le secrétariat de la RS.

Seulement 11,40 pour cent du temps disponible pour l’heure des questions a été utilisé pendant la semaine, tandis que 62,70 pour cent du temps fonctionnel a été consacré aux affaires législatives du gouvernement.

Trois projets de loi ont été adoptés et retournés au cours de la semaine après avoir discuté pendant un total de 6 heures et 25 minutes auxquelles 33 membres ont participé.

Une discussion de courte durée sur la « situation découlant des cas de variante Omicron de COVID-19 » repris au cours de la semaine est restée peu concluante. Cette discussion est inscrite pour reprise lundi, ont indiqué les responsables.

Le président M Venkaiah Naidu avait ajourné la Chambre vendredi après 17 minutes de Zero Hour, exhortant le gouvernement et les partis d’opposition à résoudre l’impasse sur la question de la suspension.

Au cours des 15 séances des trois premières semaines de la session de mousson en cours, la Chambre a fonctionné moins d’une heure par jour pendant six séances, selon les données officielles.

Environ 42 pour cent du temps de travail de la Chambre a été consacré aux travaux législatifs du gouvernement en adoptant un total de huit projets de loi jusqu’à présent, tandis que seulement 18 pour cent environ du temps a été consacré à l’heure des questions avec seulement 56 des 217 questions énumérées répondu oralement, a déclaré le secrétariat.

Jusqu’à présent, 81 Zero Hour et 47 mentions spéciales ont été faites à la Chambre pendant les trois semaines de la session de la mousson.

Le projet de loi sur la médiation 2021 visant à promouvoir la résolution des différends, y compris commerciaux, est inscrit pour être présenté lundi à Rajya Sabha.

Le projet de loi de 2021 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (amendement), tel qu’il a été adopté par Lok Sabha, a été inscrit pour examen et adoption lundi.

