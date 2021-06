La productivité des législatures des États a été assez faible

Au Parlement, les projets de loi sont souvent renvoyés aux commissions parlementaires permanentes pour un examen détaillé. … Dans la plupart des États, de tels comités sont inexistants.

La Constitution a une septième annexe, avec des listes séparées pour les gouvernements de l’Union et des États, et il existe une liste concurrente. Par rapport à l’attention publique consacrée à l’exécutif, une attention relativement limitée est accordée au législatif et au judiciaire. En tant que citoyens, nous devrions également nous préoccuper de la productivité des législatures.

Aujourd’hui, si nous disposons de mesures et d’informations pour évaluer l’efficacité de Lok Sabha et Rajya Sabha, une grande partie du mérite revient à PRS Legislative Research. Dans les discussions sur les réformes ou les débats sur les dépenses publiques, l’accent est mis de manière excessive sur le gouvernement de l’Union, reflétant peut-être notre état d’esprit selon lequel il existe un « Centre », bien que constitutionnellement, il n’y ait pas de « Centre ». Il y a le gouvernement de l’Union. Témoin de l’intérêt pour les recommandations de la Commission des finances de l’Union et de l’amnésie concernant les commissions des finances de l’État et leurs recommandations. Alternativement, il y a un contrôle limité des dépenses au niveau de l’État, ou la décentralisation fiscale et la décentralisation de la prise de décision au sein des États, ou le suivi du fonctionnement des législatures des États. (Il existe, bien sûr, des rapports sur l’état des finances de l’État.) La plupart des marchés de facteurs que nous cherchons à réformer figurent sur la liste concurrente ou la liste des États. Maintenant que PRS s’est aventuré dans la surveillance des législatures des États, nous allons probablement commencer à avoir de meilleures informations, avec une mise en garde.

« Ce rapport se concentre sur le travail législatif effectué par les États au cours de l’année civile 2020. Il est basé sur des données compilées à partir des sites Web des législatures des États et des journaux officiels. Il couvre 19 législatures d’État, y compris le territoire de l’Union de Delhi, qui représentent ensemble 90 % de la population du pays. Les informations et les données sur les législatures des États ne sont pas facilement disponibles. Alors que certaines législatures d’État publient régulièrement des données, beaucoup ne disposent pas d’un moyen systématique de rendre compte des procédures législatives et des affaires. » Le rapport en question, qui vient d’être publié (juin 2021), est un examen annuel des lois des États, pour 2020. Notez que peu d’informations et de données ne sont pas disponibles. En règle générale, l’information devient disponible lorsqu’une pression compensatoire est générée. Des rapports comme celui-ci aident à le faire. Si nous revenons en arrière, ce n’était pas différent avec Lok Sabha et Rajya Sabha, il était une fois. Au passage, qu’est-ce qu’une législature d’État ? La plupart des États sont monocaméral, avec des assemblées législatives. Certains (Andhra, Bihar, Karnataka, Maharashtra, Telangana, UP) ont un conseil législatif. Il y avait des raisons historiques et coloniales derrière les conseils législatifs. Depuis lors, la plupart des États ont supprimé les conseils législatifs, pour de bonnes raisons. Ils ont retardé l’adoption de la législation et exigé des dépenses supplémentaires, financées indirectement par les citoyens. À moins que l’on ne veuille accueillir les personnes qui ont perdu aux élections à l’Assemblée, ou qui n’ont pas souhaité se présenter, il n’y a pas besoin d’un conseil législatif. Ce débat prend une importance supplémentaire parce que le Bengale occidental a aboli le conseil législatif en 1969, mais le gouvernement nouvellement élu veut le ramener. En principe, un argument similaire existe à propos de Rajya Sabha, en particulier avec la suppression de l’exigence de domicile. Mais il y a un jugement de la Cour suprême (Kuldip Nayar contre Union of India et autres, 2006) à ce sujet.

Pour revenir à PRS, l’examen annuel n’a pas été fait dans le meilleur des cas. Après tout, 2020 était au milieu de la première vague de la pandémie, même si, en principe, les réunions peuvent également être virtuelles. À titre de référence, le Parlement s’est réuni 33 jours en 2020. Avant 2020, ces 19 États se sont réunis en moyenne 29 jours par an. En 2020, ils se sont rencontrés en moyenne 18 jours. Avant la pandémie, 29 jours par an ? Sans ce rapport, je me serais attendu à ce que le nombre soit beaucoup plus élevé. Il y a bien sûr une différence entre un projet de loi adopté par une législature d’un État et celui-ci devenant une loi, avec l’assentiment du gouverneur, et des délais dans ce processus. Lorsqu’elles se sont rencontrées en 2020, qu’ont fait les législatures des États ? « Les États ont adopté en moyenne 22 projets de loi (à l’exclusion des projets de loi de crédits). Le Karnataka a adopté 61 projets de loi, les plus élevés du pays. Le plus bas était Delhi, qui a adopté un projet de loi, suivi du Bengale occidental et du Kerala, qui ont adopté respectivement deux et trois projets de loi.

La pandémie a certainement affecté la productivité. Mais le problème suivant est probablement systémique et n’a rien à voir avec le Covid. « Les législatures des États adoptent la plupart des projets de loi sans examen détaillé. En 2020, 59 % des projets de loi ont été adoptés le jour même de leur présentation à la législature. 14 % supplémentaires ont été adoptés dans la journée suivant leur présentation… Au Parlement, les projets de loi sont souvent renvoyés aux commissions parlementaires permanentes pour un examen détaillé. … Dans la plupart des États, de tels comités sont inexistants. En l’absence d’un système de commissions solide et de moins de jours ouvrables, les législatures des États passent à peine de temps à examiner les propositions législatives qui leur sont soumises. » Quels sujets figuraient dans la législation de l’État? Comme prévu, l’agriculture, la terre, le travail, l’ordre public, le commerce, le commerce et l’industrie. Je vais sauter ces détails. Mais comme c’était en pleine épidémie, il y avait aussi une législation liée à l’Epidemic Diseases Act de 1897 et à la Disaster Management Act de 2005. Compte tenu de la pandémie, j’ai trouvé une pépite intéressante. «En 2020, plusieurs États ont décidé de réduire les salaires et les indemnités de leurs députés, députés, députés, ministres, présidents et whips respectifs. …Alors que les États du Gujarat, de l’Himachal Pradesh, du Karnataka, du Kerala et de l’Uttar Pradesh ont décidé de réduire les émoluments de 30 %, le gouvernement du Bihar a modifié les règles (qui prévoient les salaires et les indemnités) pour réduire les salaires de 15 %. Plusieurs autres États tels que l’Andhra Pradesh, l’Odisha et le Telangana ont émis des ordonnances reportant les salaires de leurs députés, MLC et ministres. » La pépite est intéressante car plusieurs États n’ont rien fait de tel.

