La professeure d’astronomie Emily Levesque regarde les étoiles massives et revient sur l’histoire de sa profession

Emily Levesque à bord du SOFIA de la NASA, l’Observatoire stratosphérique d’astronomie infrarouge, qui est essentiellement un avion télescope volant, composé d’un télescope infrarouge construit à l’intérieur d’un Boeing 747 spécialement modifié. L’avion est conçu pour voler dans la stratosphère puis ouvrir sa porte arrière en vol afin que le télescope puisse observer à haute altitude, au-dessus de la majeure partie de la vapeur d’eau de la planète. (Photo gracieuseté d’Emily Levesque)

Quand Emily Levesque avait 2 ans, la comète de Halley a effectué son plus récent passage rapproché vers la Terre. Son frère aîné observait le phénomène pour un projet d’école et toute la famille s’est dirigée vers l’arrière-cour.

Difficile, froid et effrayé par le noir, l’humeur de la jeune Lévesque a changé lorsque ses parents ont dirigé son attention vers le ciel nocturne. De là, elle est devenue accro. Les gens lui demandaient ce qu’elle voulait être quand elle serait grande et pendant des années, elle a toujours répondu par une version de “Je veux être une ballerine ou un astronome” ou “un biologiste marin ou un astronome” ou “un violoniste ou un astronome”.

Astronome coincé.

La petite fille séduite par les étoiles est désormais professeure agrégée d’astronomie à l’Université de Washington et étudie l’évolution des étoiles les plus massives de l’univers. Levesque est également le dernier Geek de la semaine de ..

Nous vivons sur une grande et précieuse petite planète et il se passe toujours quelque chose d’incroyable dans le ciel nocturne pour s’enthousiasmer.

Dans le cadre de ses recherches, elle a observé plus de 50 nuits sur plusieurs des plus grands télescopes de la planète et elle a survolé la stratosphère antarctique dans un avion expérimental pour ses recherches. Levesque a reçu le prix Annie Jump Cannon 2014, une bourse Alfred P. Sloan 2017, un prix Cottrell Scholar 2019 et le prix Newton Lacy Pierce 2020. Elle a obtenu un baccalauréat en physique du MIT et un doctorat en astronomie de l’Université d’Hawaï.

“J’étudie comment les plus grandes étoiles de l’univers évoluent et meurent”, a déclaré Levesque. “Ces étoiles sont les mastodontes qui explosent en supernovae et forment des trous noirs, et mes recherches utilisent leur physique interne et leur comportement étrange pour expliquer les derniers moments dramatiques de leur vie.”

Levesque appelle les étoiles en train de mourir et d’exploser « certaines des choses les plus mystérieuses et les plus mystérieuses de l’univers ».

“J’aime que l’humanité ait maintenant les capacités scientifiques et technologiques pour commencer à démêler ces mystères”, a-t-elle déclaré.

Levesque a également fait la lumière sur l’histoire de sa profession en tant qu’auteur d’un livre de vulgarisation scientifique intitulé “The Last Stargazers” et elle a un cours sur les grands cours intitulé “Grands héros et découvertes de l’astronomie” dans lequel elle raconte les histoires de moindre -des astronomes connus dont les découvertes étaient aussi importantes que celles faites par Hubble, Einstein et Sagan. UW News a discuté de ces conclusions avec Levesque le mois dernier.

Emily Levesque à l’observatoire de Las Campanas au Chili avec les télescopes jumeaux Magellan de 6,5 mètres en arrière-plan. (Photo gracieuseté d’Emily Levesque)

Levesque dit qu’une idée fausse courante au sujet des astronomes professionnels est qu’ils passent tout leur temps à regarder à travers les oculaires des télescopes, mais en vérité, cette expérience est rare et ils s’appuient sur des appareils photo numériques avancés et des instruments scientifiques pour collecter des données qui sont analysées par ordinateur.

Mais la chance de regarder à travers l’un des plus grands télescopes du monde est un énorme régal, et Levesque a été particulièrement impressionné par un voyage il y a quelques années à l’observatoire de Las Campanas au Chili.

« On pourrait penser que les astronomes professionnels seraient très habitués aux merveilles de l’univers et très analytiques sur ce que nous voyions, mais nous avions l’air d’un groupe d’enfants de 6 ans : « Oooh ! Wow! C’est tellement ÉTINCELANT !’ », a-t-elle dit. «J’ai eu la chance de regarder eta Carinae, une étoile très étrange et massive qui a projeté d’énormes quantités de matière de ses couches externes lors d’éruptions si violentes qu’elles pourraient être confondues avec des supernovae. À travers l’oculaire du télescope, je pouvais voir la lumière rouge brillante provenant de l’étoile centrale ainsi que les lobes en forme de bulles de gaz diffusé autour de l’étoile. J’avais vu d’innombrables photos de cette étoile au télescope spatial Hubble, mais enfin la voir de mes propres yeux était incroyable.

Toutes ces observations spatiales ne rendent pas Levesque plus intéressé à quitter la Terre. Les milliardaires des courses spatiales peuvent attirer beaucoup d’attention ces jours-ci, mais ils ne peuvent pas satisfaire la curiosité de Levesque.

« Elon et Jeff ne peuvent pas gérer le genre d’espace dans lequel je veux aller ! » elle a dit. “Si c’était réellement possible, je voudrais me rendre à Betelgeuse ou Cygnus X-1 ou aux autres stars incroyables avec lesquelles mes collègues et moi passons du temps dans nos recherches tous les jours.”

Bien qu’il soit amusant d’imaginer personnellement aller dans l’espace, elle est plus enthousiasmée par les yeux que nous avons sur le cosmos en ce moment et les télescopes ici sur Terre qui peuvent nous emmener plus loin dans l’espace que n’importe quelle mission avec équipage ne pourrait jamais rêver d’aller.

« Tout effort visant à accroître l’enthousiasme du public pour l’astronomie et la science est formidable à voir, mais je pense que la meilleure chose que les milliardaires pourraient faire pour l’espace en ce moment serait de garder notre planète et son ciel nocturne aussi clairs et intacts que possible et d’investir dans ces de nouvelles générations de télescopes qui permettront à l’humanité de continuer à explorer l’univers à une échelle vraiment impressionnante », a déclaré Levesque.

Quelle est la chose la plus importante que les gens devraient savoir sur votre domaine ? Les astronomes ont des emplois étonnamment aventureux ! Lorsque les gens imaginent un astronome professionnel, ils ont tendance à imaginer un homme en blouse de laboratoire, regardant tranquillement dans un petit télescope et regardant patiemment le ciel nuit après nuit en attendant que quelque chose se passe. En réalité, les astronomes qui utilisent des télescopes voyagent littéralement jusqu’aux extrémités de la Terre, bravant tout, des volcans aux tirs d’armes à feu en passant par les ours pour un accès durement gagné à certains des instruments scientifiques les plus énormes et les plus délicats de la planète. C’est une si grosse idée fausse que j’ai écrit un livre à ce sujet, “The Last Stargazers” ! Je pense qu’il est important que tout le monde comprenne ce que font réellement les scientifiques, ce qui nous motive et comment la découverte se produit réellement, et dans mon livre, je donne à mes lecteurs une visite des coulisses du monde particulièrement farfelu de l’astronomie professionnelle.

Où trouvez-vous votre inspiration ? En tant que scientifique, je ne peux m’empêcher d’être inspiré par le monde naturel qui nous entoure ; nous vivons sur une grande et précieuse petite planète et il se passe toujours quelque chose d’incroyable dans le ciel nocturne qui suscite l’enthousiasme. En même temps, je pense que la science est aussi une entreprise étonnamment créative. Il faut une grande créativité pour proposer des idées nouvelles et inhabituelles, puis les développer afin qu’elles puissent résister à l’examen ! Pour cette raison, je suis également très inspiré par les nombreux artistes, compositeurs et écrivains qui ont ouvert de nouvelles façons de penser, de voir et de s’exprimer.

Quelle est la seule technologie sans laquelle vous ne pourriez pas vivre, et pourquoi ? Ma librairie portable de poche, ma bibliothèque et ma station de recherche, alias mon smartphone ! J’emporte mon téléphone partout avec moi, mais mes applications les plus utilisées ne sont pas mes e-mails ou mes réseaux sociaux ; ils sont l’application Kindle où je fais toutes mes lectures et un tas de fenêtres de navigateur contenant les résultats de recherches telles que « les araignées peuvent-elles voir la couleur ? » ou “décibels d’écorce de lion de mer” ou ce que vous avez. Mon geek intérieur de 12 ans utilise mon téléphone, et c’est incroyable d’avoir la possibilité de se perdre dans n’importe quel monde fictif ou historique ou de répondre à n’importe quelle question scientifique étrange qui reste dans ma poche à tout moment.

(Photo gracieuseté d’Emily Levesque)

À quoi ressemble votre espace de travail et pourquoi cela fonctionne-t-il pour vous ? Mon espace de travail préféré est un télescope ! Ici, je suis (ci-dessus) debout sous le télescope Gemini-Sud au sommet du Cerro Pachon au Chili; son miroir principal mesure plus de 26 pieds de diamètre ! Lors d’une bonne nuit d’observation, vous pouvez visiter le télescope comme celui-ci, sentir l’huile de la machine et le café éventé dans le dôme, regarder le soleil se coucher, admirer les étoiles un instant, puis vous diriger vers l’observatoire pour une longue nuit de rassemblement. données dans la salle de contrôle remplie d’ordinateurs. Malheureusement, les astronomes ne passent que quelques nuits précieuses dans des observatoires comme celui-ci, donc mon espace de travail quotidien n’est généralement que mon bureau, mon ordinateur portable et un cahier de recherche, mais je travaillerai généralement avec des données extraites de un espace de travail comme celui-ci !

Votre meilleur truc ou astuce pour gérer le travail et la vie de tous les jours. (Aidez-nous, nous en avons besoin.) Je suis un grand fan de la planification de la semaine : je m’assois tous les dimanches et je planifie chaque jour de la semaine à venir en détail, des réunions à quels jours et des projets qui nécessitent du travail à ce que je prévois de manger et de porter. Pour être clair, je pense que je peux compter le nombre de fois où j’ai parfaitement suivi ces plans d’une part, mais avoir le plan est presque plus précieux que de s’y tenir. Cela signifie que je sais quand j’ai le temps de mélanger ou de changer les choses si besoin est, cela empêche les choses de tomber dans les rails, et cela me fait gagner beaucoup de temps et de décisions et de planification lorsque les choses sont occupées parce que j’ai déjà trié dehors tant de petites logistiques de la vie à l’avance.

Mac, Windows ou Linux ? Mac.

Super-héros ou personnage de science-fiction préféré ? Ahsoka Tano !

Transporteur, machine à remonter le temps ou cape d’invisibilité ? Transporteur!

Si quelqu’un me donnait 1 million de dollars pour lancer une startup, je le ferais… démarrer une société de production indépendante qui réalise des films et des émissions de télévision sur d’incroyables histoires scientifiques réelles (cela peut cependant nécessiter plus d’un million de dollars).

Une fois, j’ai fait la queue pour… serrant la main de Buzz Aldrin. J’avais cinq ans. Quand je suis arrivé au premier rang, j’ai fini par lui crier mon nom, mon âge et mon numéro de téléphone. Façon de jouer cool, Emily, 5 ans.

Vos modèles : En faisant des recherches sur mon livre, j’ai beaucoup appris sur des femmes comme Vera Rubin et Margaret Burbidge, deux astronomes qui ont fait d’ÉNORMES découvertes. Rubin a découvert la matière noire, qui dirige maintenant tout un sous-domaine de la physique ! Burbidge a dirigé l’article scientifique qui a littéralement conclu que nous sommes tous faits de stars à la Carl Sagan et Joni Mitchell. Toutes deux ont également fait ce travail tout en faisant face à toutes sortes de revers et de blocages qui n’ont jamais été jetés devant leurs collègues masculins : pour ne prendre qu’un exemple, elles ont dû lutter contre des politiques qui empêchaient les femmes d’être les principales scientifiques des télescopes ou de même rester dans le logement de l’observatoire pendant qu’ils travaillaient. C’est incroyable qu’elles aient réussi à surmonter ces défis ET à défendre d’autres femmes dans le domaine ET à faire encore certaines des découvertes scientifiques les plus révolutionnaires du siècle. Les astronomes de tous les genres aujourd’hui peuvent s’appuyer à la fois sur les recherches effectuées par Vera et Margaret ET sur leurs efforts pour rendre l’astronomie plus inclusive ; c’est quelque chose que j’essaie de prioriser dans ma propre carrière et quelque chose que j’apprécie vraiment chez mes collègues.

Le plus grand jeu de l’histoire : “Myst.” J’étais un enfant des années 90 et je me souviens encore à quel point les graphismes et la musique m’ont époustouflé.

Meilleur gadget de tous les temps : Recherchez un compact thermique — c’est une minuscule caméra infrarouge qui se branche sur votre téléphone !

Premier ordinateur : Pomme IIe.

Téléphone actuel : iPhone 11 Pro.

Application préférée : Allumer!

Cause préférée : Communication scientifique : aimer et comprendre la science est quelque chose que tout le monde devrait pouvoir apprécier !

Technologie la plus importante de 2021 : A part les vaccins à ARNm ? J’apprécie les nouvelles options sans contact qui persistent à mesure que nous sortons de la pandémie: les menus numérisables et les guides de musée utilisent la technologie d’avant 2021, mais c’est une alternative écologique intéressante à la façon dont nous faisions les choses.

Technologie la plus importante de 2023 : J’aimerais voir des panneaux solaires très efficaces (comme dans 90%). Le soleil va briller pendant LONGTEMPS – croyez-moi sur celui-ci – et ce serait formidable de commencer à l’exploiter en assez grande quantité pour en faire notre nouvelle source d’énergie primaire.

Derniers conseils pour vos collègues geeks : Utilisez votre geekery pour profiter au maximum du monde qui vous entoure ! Je pense qu’il est trop facile de tourner le nez aux gens qui, disons, ont la tête enfouie dans leur téléphone pendant un magnifique coucher de soleil ; peut-être sont-ils curieux de savoir pourquoi les couchers de soleil sont oranges, ou pourquoi les couchers de soleil sont si tardifs à nos hautes latitudes PNW, ou ce qu’est un flash vert (regardez !), ou peut-être qu’ils envoient une photo à l’autre bout du monde à un ami qui regarde le même soleil se lever. Je pense que la technologie que nous avons tous actuellement à portée de main peut être très puissamment utilisée pour réduire ou étendre nos mondes, et j’encourage tout le monde à choisir l’expansion chaque fois que vous le pouvez !

