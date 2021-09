La profondeur de l’équipe de Chelsea pourrait être la clé des aspirations au titre

Chelsea a pris un bon départ cette saison avec l’équipe actuellement en tête du classement de la Premier League avec seulement 2 points perdus. Ils ont également commencé leur défense de la Ligue des champions avec succès après une victoire sur le Zenit. Il y a un certain nombre de raisons au succès précoce de Chelsea, mais une chose qui est entrée en jeu et continuera d’avoir un impact, c’est la profondeur de l’équipe.

La profondeur de l’équipe de Chelsea peut faire la différence cette saison

L’importance de la profondeur de l’équipe de Chelsea

Maintenant plus que jamais, il est important d’avoir plus qu’un bon onze de départ. L’ensemble de joueurs qui termine le jeu est tout aussi, sinon plus important, que les onze qui entrent initialement sur le terrain. De plus, la possibilité de faire appel à des joueurs clés tout au long du jeu pour effectuer des changements tactiques peut souvent faire la différence entre gagner et perdre.

Chelsea l’a utilisé lors de ses deux derniers matches de championnat. Contre Aston Villa, la nouvelle recrue Saul Niguez a eu des débuts à oublier. À la mi-temps, Chelsea a pu faire venir le joueur de l’année de l’UEFA Jorginho et a remporté la victoire en seconde période grâce à ce changement. De même, contre Tottenham Hotspur, la première mi-temps était sans but, mais Chelsea a amené N’Golo Kante à la mi-temps et a dominé la seconde mi-temps avec une nouvelle formation. Alors que Chelsea était aux commandes des deux matchs avant d’apporter les changements nécessaires, il est clair que leurs remplacements et la profondeur de leur équipe ont été utilisés pour faire basculer l’élan en leur faveur.

La gamme d’options rend la profondeur de Chelsea spéciale

Jetez un œil au banc de Chelsea pour le match susmentionné avec Tottenham, des noms comme N’Golo Kante, indéniablement l’un des meilleurs milieux de terrain du jeu aujourd’hui, et Saul Niguez, qui, malgré des débuts médiocres, a la réputation d’être un milieu de terrain défensif tenace. Plus haut sur le terrain, ils pourraient faire appel au talentueux attaquant Callum Hudson-Odoi, qui veut impressionner le manager Thomas Tuchel, ainsi qu’à Hakim Ziyech et Timo Werner. Les trois joueurs peuvent ajouter une nouvelle énergie à la formation offensive de l’équipe qui peut devenir plus efficace au fur et à mesure que le jeu avance avec leur rythme et leur volonté de chasser chaque ballon. Ben Chilwell, Reece James et Trevoh Chalobah constituent les renforts défensifs, James et Chilwell sont de solides alternatives pour Chelsea à engager dans les positions d’aile arrière.

En regardant à l’extérieur du banc des remplaçants, Chelsea a des noms comme Ruben Loftus-Cheek et Ross Barkley qui attendent dans les coulisses pour compléter l’équipe si nécessaire.

Chelsea comptera de plus en plus sur leur profondeur au fur et à mesure que la saison avance

Au fur et à mesure que la saison avance, Chelsea va probablement plonger de plus en plus dans sa profondeur et sa force parlera d’elle-même. Bien qu’ils puissent être légers en ce qui concerne les défenseurs centraux, la capacité de garder les arrières au frais sera utile à mesure que la saison avance. La plus grande force est la capacité de mélanger et d’assortir au milieu de terrain et à l’attaque. Chelsea a une variété de joueurs à ces postes, chacun avec ses forces individuelles que Tuchel devra exploiter au maximum s’il veut rester compétitif sur tous les fronts et utiliser la profondeur de l’équipe de Chelsea à son avantage.

