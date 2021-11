La profondeur et le talent du Bayern Munich nuisent au recrutement des transferts

Selon Bild, le Bayern Munich a du mal à attirer des cibles de transfert en raison du talent et de la profondeur de l’équipe. En termes simples, les candidats au transfert ne voient pas beaucoup d’opportunités de percer dans la formation du club en raison de la liste de stars.

Bild (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia) a indiqué que Red Bull Salzburg Karim Adeyemi est le dernier exemple. De plus, la rencontre médiatisée entre les représentants d’Adeyemi et le Bayern Munich a été qualifiée de « spectacle » par Bild comme un spectacle par le camp d’Adeyemi. Par cela, Bild constate que les Bavarois ne sont pas un concurrent sérieux pour l’international allemand.

Le Borussia Dortmund est considéré comme le leader d’Adeyemi, mais le FC Barcelone, Liverpool, l’Atletico Madrid et plusieurs autres clubs ont manifesté leur intérêt pour la star du Red Bull Salzbourg.

Bien qu’aucune autre cible potentielle n’ait été référencée, on peut supposer qu’Adeyemi n’est pas le premier joueur à définir la liste et à chercher par la suite ailleurs. Niklas Süle et Corentin Tolisso sont les seuls joueurs à avoir contribué aux contrats expirés, tandis que le contrat du gardien de but remplaçant Sven Ulreich expirera également l’été prochain. De plus, le Bayern Munich ne peut apparemment pas décharger certaines de ses réserves profondes (Michael Cuisance, Bouna Sarr) pour dégager de la place sur la liste.

Seuls Kingsley Coman et Marc Roca semblent avoir le potentiel d’être vendus au cours des deux prochaines fenêtres de transfert à ce stade, à moins que quelque chose d’autre ne se brise sur d’autres joueurs dans les mois à venir.