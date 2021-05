La progéniture critiquée par Peta pour un clip vidéo de chimpanzé “ nocif ”

Aujourd’hui, Les gens pour le traitement éthique des animaux (PETA) a envoyé une lettre à LA PROGÉNITURE chanteur Bryan “Dexter” Hollande lui demandant de retirer le groupe “Nous n’avons plus jamais de relations sexuelles” vidéoclip immédiatement en raison de son «exploitation flagrante des chimpanzés». Selon PETA, dans la vidéo, deux chimpanzés “sont habillés et forcés sur des décors chaotiques, y compris un décor qui ressemble à un club de strip-tease, où l’on est représenté en train de boire, de basculer des danseurs et de se balancer sur un poteau sous des lumières vives.”

«Il y a beaucoup de choses qui nous manquent tous dans les années 90, mais l’exploitation animale n’en fait pas partie», écrit PETA Directeur principal des animaux au cinéma et à la télévision Lauren Thomasson. “Chaque minute où votre vidéo reste en ligne, elle risque de légitimer une industrie cruelle, de soutenir le commerce des animaux exotiques et de renverser des années de travail de défense des animaux qui a presque mis fin à l’utilisation des chimpanzés à Hollywood.”

Selon PETA, les primates auraient été fournis par Steve Martin‘s Working Wildlife, une formation notoire qui “a été citée à plusieurs reprises par le département américain de l’Agriculture pour des violations de la loi fédérale sur le bien-être des animaux, notamment pour avoir enfermé des chimpanzés dans des` `logements de nuit’ ‘exigus et stériles jusqu’à 18 heures par jour. et ne pas fournir aux animaux un abri adéquat contre les éléments, une ventilation adéquate, des cages propres et une alimentation adéquate. ” Le défenseur des droits des animaux affirme également que Martin “a une histoire d’élimination des chimpanzés dans les zoos en bordure de route.”

PETA – dont la devise dit, en partie, que “les animaux ne sont pas à nous pour les divertissements” – note que les répercussions de ce clip pourraient être désastreuses. “Non seulement cela normalise le manque de respect et l’exploitation des primates très intelligents et sensibles, mais cela peut également augmenter la demande sur le marché noir de grands singes en voie de disparition en tant que ‘animaux de compagnie’, qui est l’une des principales forces qui les conduisent vers l’extinction,” PETA réclamations.

PETA s’oppose au spécisme, une vision du monde suprémaciste humaine.

Crédit photo: Daveed Benito

