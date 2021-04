La progéniture “ discute ” d’un éventuel concert en direct

Dans une nouvelle interview avec l’Allemagne Radio Bob!, LA PROGÉNITURE guitariste Kevin “Noodles” Wasserman a été demandé si lui et ses camarades de groupe avaient envisagé d’organiser un concert en direct pendant la pandémie de coronavirus. Il a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Ouais, mais nous voudrions en faire un vrai spectacle. Nous ne voudrions pas faire quelque chose qui apparaît juste comme certains gars jouent sur Youtube. Il y en a qui sont très bien faits et d’autres qui ne sont pas si intéressants à regarder. Surtout si vous allez facturer des gens pour un livestream, vous voulez vous assurer que c’est vraiment bien fait. Alors, oui, nous discutons de tout ça. Nous avons également bon espoir qu’avec l’avènement des vaccins et la diffusion des vaccins à tout le monde, le virus ralentira à un point tel que nous pourrons recommencer à nous rassembler en groupes. Et les doigts croisés, nous allons venir à votre rencontre avec un peu de chance avant la fin de l’année. “

LA PROGÉNITUREle dixième album studio de “Laissez les mauvais temps rouler”, arrivera le 16 avril via Registres Concord. Le suivi des années 2012 “Jours passent” a de nouveau été produit par Bob Rock, qui a également travaillé sur les deux derniers albums du groupe.

Chanteur Bryan “Dexter” Hollande, Nouilles, le batteur Pete Parada et nouveau bassiste Todd Morse écrit et enregistré “Laissez les mauvais temps rouler” au cours des dernières années à divers endroits, y compris le studio du groupe à Huntington Beach, en Californie.

En décembre, LA PROGÉNITURE a publié le clip officiel de son Rocheux-produit une version de couverture de “Noël (bébé s’il te plait rentre à la maison)”, une chanson rock chantée à l’origine par Darlene Love et inclus sur l’album de compilation saisonnière de 1963 “Un cadeau de Noël pour vous” de Phil Spector.

Avril dernier, LA PROGÉNITURE a sauté sur le “Roi des tigres” train en marche en enregistrant une version de couverture de LE GROUPE CLINTON JOHNSONde “Ici Kitty Kitty”, une chanson rendue populaire par Joe Schreibvogel – mieux connu comme Joe exotique, le “roi des tigres” – à travers le Netflix docuseries.

Crédit photo: Daveed Benito



