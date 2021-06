La programmation de Lollapalooza 2021 par jour révélée

le Lollapalooza La programmation 2021 par jour a été dévoilée ce matin, avec des billets d’admission générale d’une journée, des billets GA+ d’une journée, des billets VIP d’une journée et des billets platine d’une journée en vente aujourd’hui à 12 h 00 CT sur www.lollapalooza.com. Plus de 165 groupes se produiront sur huit scènes pendant quatre jours complets de musique du 29 juillet au 1er août dans le joyau de la couronne de Chicago, Grant Park.

Miley Cyrus, Illénium, Kaytranada, Playboi Carti, PUMAS NOIR, Steve Aoki, JIMMY MANGER LE MONDE et d’autres se produiront le jeudi 29 juillet, tandis que Tyler le créateur, Marshmello, Roddy Ricch, Jack Harlow, Polo G et d’autres monteront sur scène le samedi 30 juillet. Poste Malone, VOYAGE, Megan toi étalon, BIZKIT BOITE, Trippie Redd, CALOMNIE et plus offriront des performances incroyables le samedi 31 juillet et COMBATTANTS DE FOO, DaBaby, Brockhampton, Souris modeste, Jeune voyou, Alison au pays des merveilles et bien d’autres clôtureront un week-end de festival spectaculaire le dimanche 1er août.

Un nombre limité de billets d’admission générale de quatre jours et de billets de platine de quatre jours sont toujours disponibles. Pour acheter des billets et pour une liste complète des commodités, visitez www.lollapalooza.com/tickets. Lollapalooza accueille les fans de musique de tous âges, y compris les enfants. Les enfants de 10 ans et moins seront admis gratuitement avec un adulte détenteur d’un billet.

Conformément aux directives de santé publique locales en vigueur, une vaccination complète contre le COVID-19 ou des résultats de test COVID-19 négatifs seront requis pour participer Lollapalooza 2021. Pour les clients qui ne sont pas complètement vaccinés, un résultat de test COVID-19 négatif doit être obtenu dans les 24 heures suivant la participation Lollapalooza chaque jour. Les détails sur le processus d’inscription au festival seront disponibles début juillet. Lollapalooza est ravi de s’associer à la ville de Chicago pour encourager la vaccination à Chicago dans les semaines précédant le festival. Si vous avez des questions sur les vaccins COVID-19 ou pour trouver un lieu de vaccination près de chez vous, veuillez visiter www.vaccinefinder.org.

“Ici à Chicago, le mot ‘Lollapalooza‘ a toujours été synonyme d’été, de bonne musique et de quatre jours de plaisir inoubliable – ce qui a rendu la décision de l’année dernière de le reporter d’autant plus difficile”, a déclaré le maire de Chicago. Lori E. Lightfoot. “Maintenant, moins d’un an plus tard et armés d’un vaccin sûr, efficace et largement disponible, nous sommes en mesure de ramener l’un des festivals de musique d’été les plus emblématiques de notre ville. Je tiens à remercier le Lollapalooza équipe pour avoir travaillé en étroite collaboration avec la ville pour créer une stratégie de réouverture qui donne la priorité à la sécurité et j’ai hâte de voir les festivaliers revenir à Grant Park cet été. »

“Nous avons fait d’énormes progrès pour contenir la propagation de COVID-19, avec toutes nos principales mesures stables ou en baisse. C’est une raison de célébrer et pourquoi nous sommes en mesure de faire cette annonce”, a déclaré CDPH le commissaire Allison Arwady, MD «Pour nous assurer que nous célébrons en toute sécurité cet été, j’encourage tout le monde à continuer d’être en sécurité et intelligent; si vous êtes malade, restez à la maison; lavez-vous les mains fréquemment; portez un masque si vous voyagez ou utilisez les transports en commun; et surtout obtenez vacciné si ce n’est pas déjà fait.”

Lollapalooza a été créé par Perry Farrell en 1991 comme tournée d’adieu pour LA DÉPENDANCE DE JANE. Depuis sa dissolution en tant que festival itinérant en 1997, Lollapalooza est devenu l’un des plus grands festivals de destination au monde.

