La programmation de « The Scattering Of Ashes » de Into Eternity se produira au Hyperspace Metal Festival

Titans de la mort progressive canadiens DANS L’ÉTERNITÉ ont été ajoutés à la programmation 2022 du Festival de métal de l’hyperespace en tête d’affiche de la troisième soirée de l’événement le 17 avril. DANS L’ÉTERNITÉ est intervenu en remplacement de LE BUTEUR, qui ne peut pas se produire en raison d’un conflit d’horaire avec sa prochaine tournée aux États-Unis avec BÊTE EN NOIR et SEPT ROYAUMES.

En plus des nouvelles de DANS L’ÉTERNITÉ étant ajouté à Festival de métal de l’hyperespace, le groupe offrira un régal aux festivaliers puisqu’ils se produiront avec leur 2006 « La dispersion des cendres » programmation qui voit les membres d’origine Tim Roth (chant clair/death et guitare), Troy Bleich (MANGEUR DE PLANÈTE) (basse et chant clair/death), Bloc Stu (ex-TERRE GELÉE) (chant clair/death) et Jim Austin (batterie) se réunissent avec le guitariste actuel Matt Cuthbertson (MORT INTEMPORELLE). DANS L’ÉTERNITÉ exécutera des pistes de « La dispersion des cendres », un album qui s’est vendu à plus de 15 000 exemplaires aux États-Unis et a culminé au n ° 45 sur Panneau d’affichagedu classement des meilleurs albums indépendants de , tout en donnant aux fans un avant-goût de la nouvelle musique extrême de leur prochain album complet qui n’a pas encore de titre.

Festival de métal de l’hyperespace organisateur Joey Hockin a déclaré: « Nos nouvelles têtes d’affiche du troisième jour sont les légendaires DANS L’ÉTERNITÉ! Nous savons que les gens ont hâte de les voir depuis que Stu Block a annoncé son retour dans le groupe en août. Nous avons hâte de les avoir sur la scène Rickshaw en avril pour rejoindre FAUTEUIL, LÉGION D’ARCHON, PALADIN, PLANESWALKER, et beaucoup plus. Cela va être un week-end inoubliable de métal mélodique que si vous êtes un fan du genre, vous ne voudrez pas manquer ! »

La troisième édition de HMF a été initialement annoncé pour avril 2020, mais reporté en raison de la pandémie de COVID-19. Maintenant, avec le retour des événements en direct, le promoteur du festival Compagnon Productions partage la programmation 2022 reprogrammée qui se tiendra à Vancouver, en Colombie-Britannique, du 15 au 17 avril au Funky Winker Beans et au Rickshaw Theatre.

La programmation du premier festival de métal mélodique et de power metal du Canada comprendra 20 groupes, certains initialement annoncés pour la production 2020 ainsi que quelques nouveaux ajouts qui se produiront pendant trois nuits avec les têtes d’affiche. DANS L’ÉTERNITÉ, FAUTEUIL et ROYAUME DE FER (gamme complète ci-dessous).

Les points forts des groupes confirmés incluent des mastodontes de heavy metal mélodique sombre FAUTEUIL de Los Angeles ouvrant de nouvelles voies et tissant de nouvelles histoires à l’appui de leur dernier album de 2021 « La malédiction de l’automne » (Century Media Records), héros locaux du heavy metal de Vancouver ROYAUME DE FER, qui sont HMF alumni et font leur deuxième apparition dans la programmation du festival après avoir été en tête d’affiche de l’événement inaugural de 2018. En plus de ces groupes, deux performances extrêmement rares seront assistées pour PLANESWALKER (Californie/Chypre), un Magie : Le Rassemblement-duo power metal inspiré avec des membres de HELION PRIME et GRAND PÉRIL avec une réunion de Victoria, en Colombie-Britannique LÉGION D’ARCHON, qui présente des membres de LIBÉREZ LES ARCHERS.

Festival de métal de l’hyperespace Programmation 2022 :

15 avril (Funky Winker Beans)

ROYAUME DE FER



GRIS D’ARGENT



APPRENTI



TZIMANI



RITE ABANDONNÉ



EVEREAL

16 avril (Théâtre Rickshaw)

FAUTEUIL



LÉGION D’ARCHON



EH vorace



PLANESWALKER



NOVAREIGN



SYRYNE



OPHELIA TOMBE

17 avril (Théâtre Rickshaw)

DANS L’ÉTERNITÉ



HELION PRIME



PALADIN



PORTIER



ARKENFIRE



LYCANTHRO



PORTÉE D’HIVER

