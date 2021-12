La programmation du réveillon du Nouvel An de Miley Cyrus et Pete Davidson dévoilée

Miley Cyrus et Pete Davidson vont avoir des amis très célèbres qui les rejoindront alors qu’ils sonneront en 2022 pour NBC. Une programmation étoilée d’invités spéciaux et de performances musicales promet de transformer la soirée du Nouvel An de Miley en une soirée à ne pas manquer, car elle sera diffusée en direct de Miami le 31 décembre de 22 h 00 à 12 h 30 HE sur NBC et Peacock.

Brandi Carlile, Billie Joe Armstrong, Saweetie, Anitta, Jack Harlow, 24kGoldn, Kitty Ca$h et « d’autres surprises à venir » se joindront à l’interprète de « Midnight Sky » et comédien de Saturday Night Live pour célébrer la fin de 2021. réseau. Cyrus et Davidson ont déjà taquiné une nuit sauvage dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon plus tôt ce mois-ci.

« Je voulais faire quelque chose de traditionnel, mais je savais que nous le ferions d’une manière unique et non conventionnelle, et nous l’avons fait en commençant par aller à Miami », a déclaré l’ancien de Hannah Montana à l’animateur Jimmy Fallon. « Il sera drôle et je serai nu et, ensemble, nous avons un spectacle! » Les deux ont également montré leur chimie d’hébergement lors d’une nouvelle promo pour la spéciale.

« Rencontrez-nous le soir du Nouvel An, nous organisons la plus grande fête en direct à Miami », a déclaré Cyrus. Davidson a plaisanté en réponse: « Tant que je me souviens de me présenter », Cyrus répondant avec exaspération: « Vous savez que je n’aime pas cette blague. Vous allez vous montrer. » Davidson n’a pas semblé convaincant lorsqu’il a assuré à son co-animateur: « Ouais, ouais, bien sûr. »

Davidson a continué à taquiner Cyrus avec plus de pitreries qu’il avait prévues pour la fête, en plaisantant qu’il « allait chevaucher un dragon à travers le toit ». Lorsque le chanteur de « Wrecking Ball » lui a dit qu’il ne le serait absolument pas, Davidson n’a pas été découragé, suppliant: « Mais c’est notre émission, ce serait tellement malade! » L’ancienne star de Disney a finalement mis fin à la conversation en rappelant à Davidson dont le nom figure en premier sur le chapiteau, en lui disant: « Plus à moi ».

« Dans ce qui sera certainement une soirée passionnante et amusante, nous sommes impatients de nous associer à Lorne Michaels et de sonner en 2022 avec une soirée de divertissement incroyable, dirigée par Miley et Pete », a déclaré NBCUniversal vice-président exécutif des événements en direct, spéciaux et E! News Jen Neal a déclaré dans un communiqué lorsque la spéciale a été annoncée plus tôt ce mois-ci. La fête du Nouvel An de Miley est diffusée en direct de Miami le 31 décembre de 22 h 00 à 12 h 30 HE sur NBC et Peacock.