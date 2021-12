La programmation la mieux habillée ft Aespa et plus

SBS Gayo Daejeon 2021 en direct du gymnase d’Incheon Namdong aura lieu le 25 décembre. Avant la cérémonie principale, les fans attendent avec impatience l’événement du tapis rouge. Consultez ci-dessous les détails complets du tapis rouge SBS Gayo Daejeon 2021.

SBS Gayo 2021 ramène certains des chanteurs emblématiques dans les émissions musicales de fin d’année. Key de SHINee portera le chapeau d’hôte avec le rappeur sud-coréen Lee Min-ho, mieux connu sous le nom de Boom et Itzy’s Yuna.

Tapis rouge SBS Gayo Daejeon 2021

SBS Gayo Daejeon Red Carpet 2021 a commencé avec l’apparition de groupes K-pop de 4e génération. D’Eve, Aespa, Enhypen, Ateez à The Boyz, Stray Kids, NCT et plus, consultez la programmation la mieux habillée ci-dessous.

SBS Gayo Daejeon 2021 Les mieux habillés

IVE

IVE qui a fait ses débuts en 2021 avec son single ‘Eleven’ est apparu pour SBS Gayo Daejeon Red Carpet 2021 dans une pièce de tenues en noir et blanc. Découvrez les tenues ci-dessous.

Enhypen

Le groupe de super recrue de HYBE, Enhypen, qui a récemment remporté le prix de l’Artiste de l’année (Bonsang) aux Fact Music Awards a stupéfié les fans dans des costumes dignes de l’évanouissement. Jetez un œil ci-dessous.

Aespa

Le groupe de recrues rockstar de SM Entertainment, Aespa, qui a remporté le meilleur nouvel acte de MAMA 2021, était l’une des formations les mieux habillées de la nuit dans des tenues blanches de rêve.

SMS

Découvrez la tenue originale du groupe de cartographie Billboard Tomorrow X Together ci-dessous.

Ateez

Gagnant des Gaon Chart Music Awards 2021, Ateez « World Rookie Of The Year » arborait des tenues fusion où les hanboks traditionnels étaient associés à des bottes en cuir et plus encore.

Enfants errants

Le gagnant de « Kingdom » Stray Kids a choisi des tenues de tapis rouge sur le thème de Noël pour SBS Gayo Daejeon 2021.

Les Boyz

Le crooner ‘Maverick’ The Boyz avait l’air rêveur dans des costumes gris et blancs pour SBS Gayo Daejeon 2021.

Astro

Astro composé de MJ, Jinjin, Cha Eun Woo, Moon Bin, Rocky et Yoon Sanha a choisi tout en noir pour SBS Gayo 2021.

Velours rouge

Red Velvet avait l’air éthéré dans des tenues de conte de fées pour SBS Gayo Red Carpet 2021.

NCT 127

NCT 127 a époustouflé les fans dans des tenues bleu nuit pour le mur de photos SBS Gayo 2021.

Rêve NCT

NCT Dream a enfilé des coupes magnifiques tout en noir pour SBS Gayo Daejeon 2021.

NCT U

Vérifiez plus de groupes ci-dessous.

Filles courageuses

Oh ma fille

STAYC

Itzy

Comment regarder la cérémonie principale de SBS Gayo Daejeon 2021

La cérémonie principale de SBS Gayo Daejeon 2021 sera diffusée à partir du 25 décembre à 18 h KST / 4 h HE de SBS. Gardez un œil sur cet espace pour les liens mis à jour et plus de détails sur SBS Gayo Daejeon 2021.

