La programmation originale réunie de Puya travaille sur de la nouvelle musique

La gamme originale des pionniers du métal latino de Porto Rico PUYA a commencé à suivre du nouveau matériel. Le groupe a retrouvé le leader Sergio Curbelo et a ajouté des percussions de Oscar Santiago (ex-ILL NIÑO). Les nouvelles chansons seront conçues par Jarrett Pritchard (1349, GOATWHORE) tandis que Chris “Zeuss” Harris (ROB ZOMBIE, LA HAINE RACE) se mélangera et maîtrisera avec Miguel “Mick Blazzing” Blasini en tant que producteur exécutif.

La vidéo pour PUYAle nouveau single de “Potentiel”, peut être vu ci-dessous.

PUYA le batteur Eduardo Paniagua déclare: “Nous sommes arrivés à Jarrett Pritchard à Orlando pour enregistrer notre nouveau disque sur bande de deux pouces et le seul et unique producteur Zeuss sera le mélanger. Profitez de ce nouveau single enregistré pendant la pandémie appelé «Potentiel» et notre nouvelle vidéo pour le soutenir. “

PUYA est largement connu comme le groupe de metal latin le plus important de l’histoire des Caraïbes. Depuis plus de deux décennies, ils ont bâti une base de fans fidèles partout dans le monde grâce à leur mélange unique de métal, qui leur a valu le respect et l’admiration de l’industrie de la musique ainsi que de leurs fidèles adeptes du monde entier.

Depuis le début des années 90, PUYA s’est démarqué avec sa marque unique de métal latin en mélangeant des riffs puissants agressifs avec des rythmes latins traditionnels. Le groupe a été fondé en 1990 par le guitariste Ramon Ortiz et bassiste Harold Hopkins. Peu de temps après, batteur Eduardo Paniagua rejoint le groupe et chanteur Sergio Curbelo a complété la gamme originale deux ans plus tard.

PUYA est revenu sur scène en tête d’affiche des festivals à la fin des années 2000 et en sortant des sorties indépendantes telles que le “Areyto” EP, le DVD live “Pa Ti En Vivo” et l’album live “Vital”. En février 2020, leur nouveau single “Viento” a été diffusé sur toutes les plateformes numériques.



