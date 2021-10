La programmation PlayStation Plus de novembre confirmée

Sony a annoncé la PlayStation Plus jeux pour novembre.

Une grande partie de ce qui est sur la liste ne sera pas une surprise, étant donné que le contenu a été partiellement divulgué mardi.

Les jeux qui ont fuité et sont maintenant confirmés sont The Walking Dead: Saints and Sinners (VR), Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, First Class Trouble et Knockout City.

Deux autres jeux ont fait la liste, et les deux sont des titres PlayStation VR.

Un titre est Jusqu’à ce que tu tombes, où fantaisie et synthwave se heurtent dans un jeu de combat à l’épée plutôt actif physiquement. Au fur et à mesure que vous jouez, votre personnage deviendra plus fort tout en combattant des ennemis imprégnés de magie dans un environnement néon avec des éléments rogue-lite.

Équipé d’un éventail d’armes qui modifient le gameplay, vous bougerez vos bras et votre corps au rythme de la musique pendant que vous attaquez, bloquez, lancez des sorts et esquivez les ennemis.

L’autre titre VR est rogue-lite La persistance qui vous charge de survivre à bord d’un vaisseau spatial de la colonie de l’espace lointain en l’an 2521. Ici, vous êtes bloqué sur le vaisseau défectueux qui est entraîné dans un trou noir.

Et comme si cela ne suffisait pas, le navire a été envahi par un équipage muté en anomalies terribles et meurtrières. En tant que clone de l’officier de sécurité Zimri Eder, vous devez vous frayer un chemin au cœur de The Persistence pour réparer les systèmes et empêcher la destruction du vaisseau. Vous devrez rassembler des ressources, améliorer vos capacités et concocter un arsenal d’armes pour survivre à votre épreuve.

Knockout City, First Class Trouble et Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning pourront être ajoutés à votre bibliothèque de jeux jusqu’au lundi 6 décembre.

The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition et Until You Fall sont disponibles jusqu’au lundi 3 janvier.

En attendant, vous avez jusqu’au 1er novembre pour ajouter les jeux PlayStation Plus d’octobre Hell Let Loose, PGA Tour 2K21 et Mortal Kombat X à votre bibliothèque de jeux.