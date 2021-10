La programmation PS Plus de novembre a été divulguée

Selon un article sur Dealabs, un forum communautaire où les informations sont publiées et vérifiées par des modérateurs dédiés, a publié des détails sur la programmation PlayStation Plus de novembre. Selon cette fuite, les quatre des six jeux inclus sont les suivants :

The Walking Dead: Saints and Sinners (PlayStation VR) Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4) First Class Trouble (PS4 / PS5) Knockout City (PS4 / PS5) Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

First Class Trouble est disponible sur Steam en accès anticipé depuis le 8 avril 2021, et une bande-annonce pour les versions PS4 et PS5 a été publiée il y a seulement un mois. Le jeu n’a pas encore de date de sortie complète, mais si ces fuites sont vraies, cela signifierait que le jeu complet doit être disponible d’ici le 2 novembre.

Le leaker, qui s’appelle billbil-kun, a déjà divulgué des informations sur la programmation PS Plus pour les mois d’octobre et de septembre sur Dealabs. Le leaker prétend avoir laissé les deux jeux restants disponibles avec PS Plus en novembre comme une surprise, et affirme qu’ils seront probablement révélés lors du livestream State of Play d’aujourd’hui.

Selon ce leaker, les deux jeux restants sont tous deux des titres PS VR. Les informations fournies à l’équipe de modération de Dealabs affirment également que The Sexy Brutale sera ajouté à la place de Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning.

Si ces fuites sont exactes, cela ressemble à une sélection assez prometteuse. Knockout City s’est avéré être un succès surprise lors de sa sortie plus tôt cette année, et Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning est une version totalement remasterisée d’un RPG stellaire avec un récit écrit par le célèbre auteur RA Salvatore. Ce dernier titre a récemment été porté sur Switch et vaut absolument la peine d’être joué si vous ne l’avez pas encore fait.

Les deux autres ne sont pas en reste non plus. First Class Trouble obtient actuellement une note majoritairement positive sur Steam, tandis que The Walking Dead: Saints and Sinners se situe actuellement à un bon 79/100 sur Metacritic pour les propriétaires de PS VR.

La gamme de jeux gratuits PS Plus de novembre sera disponible au téléchargement à partir du 2 novembre. Les abonnés pourront télécharger et jouer gratuitement à ces titres jusqu’au 7 décembre.