La progression croisée d’Apex Legends atterrira désormais en 2022, selon Respawn

Par Dom Peppiatt

8 août 2021 23:41 GMT

Divertissement de réapparition a confirmé que Légendes Apex la progression croisée est toujours en développement et qu’elle arrivera probablement dans le jeu “l’année prochaine”.

Au cours d’une AMA Reddit dédiée à montrer plus d’informations sur la dernière saison d’Apex Legends, la saison 10: Emergence, un utilisateur du site a demandé à l’équipe de développement si “un calendrier approximatif” sur la progression croisée dans la bataille royale (merci, PCGamesN) .

Le directeur des communications d’Apex Legends, Ryan K. Rigney, a répondu à l’utilisateur concerné et a déclaré que cela arriverait “l’année prochaine”.

“La progression croisée est un véritable enfer en termes de problème à résoudre”, a-t-il expliqué. « Ce n’est pas seulement que vous devez résoudre le défi technique de la fusion de comptes existants, mais il y a aussi des problèmes juridiques et contractuels pour naviguer avec l’achat sur d’autres plateformes. Différentes régions ont des lois différentes. C’est le bordel. Mais nous y travaillons et nous nous engageons à le livrer.

Actuellement, si vous déverrouillez divers objets et produits cosmétiques sur, disons, Nintendo Switch, vous ne pouvez pas alors vous connecter avec le même compte et voir ces objets sur PC.

Après que la bataille royale de Respawn, Apex Legends, ait été victime d’un piratage massif attirant l’attention sur le piratage de Titanfall, les développeurs ont souligné que les pirates « n’avaient rien obtenu de valeur » et forçaient les développeurs à faire des heures supplémentaires, retardant ainsi le travail sur des éléments du jeu tels que la progression croisée. .

Apex Legends: Emergence a été lancé plus tôt cette semaine pour PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et PC via Origin et Steam.

