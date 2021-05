“La progression de Ferrari, McLaren et Alpine est incroyable”

07/05/2021 à 18:46 CEST

Lewis Hamilton a été le plus rapide lors de la première journée d’essais libres du Grand Prix d’Espagne sur le Circuit de Barcelona-Catalunya. Le septuple champion britannique, qui cherchera sa centième pole aujourd’hui, a terminé devant son coéquipier Valtteri Bottas, à 0,139 seconde, mais il a été prudent quant à la domination de Mercedes, car il considère que ses rivaux sont proches.

“Cela a été un bon début de week-end. La piste est impressionnante et l’équilibre est similaire à ce que nous avions lors de la dernière course, donc il semble que tout est serré, mais il semble que nous ayons eu un rythme décent ce vendredi”. il a évalué Hamilton, qui a fait en sorte que la W12 n’est pas “une voiture facile”.

“On comprend la voiture, on sait dans quelle direction on doit aller en termes d’équilibre. Donc on a fait quelques ajustements en cours de route et je ne sais pas si ça s’est forcément amélioré pour cette session, mais il y a eu quelques découvertes. Alors je espérons, une fois que nous pourrons analyser ces deux séances, avoir une meilleure configuration pour samedi, mais il y a beaucoup de travail », a expliqué le septuple champion.

“Les Red Bulls? Nous nous concentrons uniquement sur notre travail. Mais c’est incroyable de voir les progrès réalisés par Ferrari, McLaren et même Alpine. C’est formidable de les voir si forts, donc cela nous met aussi de la pression. Ce n’est pas qu’une équipe contre. celui que nous concurrencons », a analysé.

Concernant la nouvelle configuration du Tour 10 du circuit, Hamilton n’était pas trop convaincu: “C’est un peu … ça n’adhère pas autant que l’autre surface, mais je pense que ça va s’améliorer. Je ne comprends pas vraiment quel était le but du virage. C’est beaucoup, beaucoup plus rapide , mais je n’ai pas été sur une situation de course avec elle. Donc je ne peux pas vous dire si ça va être mieux pour la course ou pas. Le précédent était évidemment un freinage brusque. C’était un autre point où vous pourriez potentiellement dépasser, mais la ligne droite était trop courte donc je ne sais pas. J’espère que cela vous permettra de suivre de plus près, peut-être à travers cette dernière section. Et si c’est le cas, cela signifie que nous pouvons mieux courir sur la ligne droite principale. “