La progression du pass de combat Halo Infinite sera modifiée plus tard cette semaine

Cela ne fait que quelques jours depuis le lancement surprise du multijoueur Halo Infinite, mais déjà, les plaintes concernant le temps qu’il faut pour monter de niveau dans la passe de combat du tireur ont conduit le développeur 343 Industries à changer le fonctionnement de la progression dans le jeu.

Nous savions déjà que les développeurs avaient l’intention de changer la façon dont le niveau de la passe de combat fonctionnait, mais la vitesse du redressement a été assez impressionnante.

« Pour commencer, nous ajouterons des défis » Jouez à 1 jeu « pour vous assurer de progresser de manière constante dans la passe de combat en jouant les matchs comme vous le souhaitez », a écrit le responsable de la communauté de 343, John Junyszek. « Nous allons également ajuster, corriger les bugs et supprimer certains défis hebdomadaires en fonction de vos commentaires. Ces réglages de la difficulté des défis vous aideront à progresser plus rapidement dans les défis hebdomadaires et accéléreront ainsi directement votre progression dans la passe de combat. »

Pour ce faire, le studio devra réinitialiser la progression du défi hebdomadaire. N’ayez crainte, cependant; nous allons tous recevoir une petite gâterie en cadeau pour avoir affecté nos progrès.

« Pour compenser cette réinitialisation, nous accorderons la récompense ultime de cette semaine, la visière Sigil Mark 7, à tous ceux qui se connecteront du 23 au 30 novembre », a expliqué Junyszek.

Ailleurs, des modifications sont apportées aux boosters d’expérience que vous pouvez acheter et débloquer. Actuellement, ces objets ne vous donnent que 30 minutes de gain d’expérience boosté, mais comme les matchs Halo Infinite prennent un certain temps (en particulier dans Big Team Battle), le studio augmente cette minuterie à une heure par partie.

Ces modifications commenceront à être déployées plus tard cette semaine.

Le jeu a déjà été un énorme succès, avec Halo Infinite atteignant des pics de 272 000 joueurs simultanés sur Steam uniquement au cours de ses premières 24 heures sur les serveurs en direct.

Si vous jouez (et soyons honnêtes, qui ne l’est pas ?), vous aimerez peut-être savoir que les joueurs Halo Infinite qui achètent le contrôleur Halo Elite reçoivent un charme d’arme spécial et comment obtenir les réalisations faciles du didacticiel de Halo Infinite.