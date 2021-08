La prolongation du contrat de 4 ans de Julius Randle avec des New York Knicks passionnants

Julius Randle a conclu un accord avec Knicks de New York de prolonger son contrat de quatre saisons en échange de 117 millions de dollars. Au total, en comptant l’année prochaine, Randle a signé 5 millions et 140 kilos. Sa grande saison l’a rendu digne du contrat. Le joueur le plus amélioré de l’année la saison prochaine doit aller plus loin.

