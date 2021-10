La prolongation du contrat de Deandre Ayton a un impact sur leur fenêtre de titre

La date limite de lundi pour que les équipes de la NBA parviennent à un accord sur les prolongations de contrat des recrues avec leurs joueurs de première ronde 2018 est allée et vient sans que les Suns et le centre Deandre Ayton ne parviennent à un accord.

Ayton voulait la prolongation maximale de cinq ans reçue par ses camarades de classe Luka Doncic, Trae Young, Shai Gilgeous-Alexander et Michael Porter Jr., mais les Suns n’étaient pas disposés à lui offrir un maximum, a rapporté Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Cela signifie que la fenêtre de compétition des champions en titre de la Conférence Ouest pourrait se terminer plus tôt que prévu.

Alors que la saison 2021-22 débute mardi, Phoenix a +1500 cotes sur Tipico Sportsbook pour terminer la saison en tant que champions, à égalité au septième rang avec les Denver Nuggets. Si les Suns ne trouvent pas un moyen de conserver l’un des jeunes centres les plus brillants de la NBA, dont le plein potentiel n’a peut-être pas encore été découvert, ces chances sont probablement aussi bonnes que jamais.

Sources ESPN: les discussions entre Suns et Deandre Ayton sur l’extension des recrues sont terminées – sans accord. Ayton s’attendait à un contrat maximum et le propriétaire Robert Sarver ne l’a pas proposé. Plus de conséquences à venir pour ne pas parvenir à un accord avec le choix global n ° 1 de 2018. Débuts NBA Today, ESPN2. Maintenant. – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 18 octobre 2021

Avec un Chris Paul vieillissant à nouveau en tête, les Suns allaient de toute façon jouer cette saison avec un sentiment d’urgence. Mais on s’attendait à ce que Phoenix ait un noyau d’Ayton, Devin Booker et Mikal Bridges – qui ont reçu une extension de recrue – pour continuer à construire une fois le temps de Paul dans le désert terminé.

Les Suns et le propriétaire Robert Sarver, de toute évidence, ne considèrent cependant pas Ayton comme un joueur maximum, et l’échec des parties à parvenir à un accord a laissé le grand homme se sentir méprisé.

« J’adore Phoenix, mais je suis vraiment déçu que nous n’ayons pas encore conclu d’accord », a déclaré Ayton la semaine dernière à propos des négociations. «Nous étions à deux victoires de remporter un championnat et je veux juste être respecté, pour être honnête. Être respecté comme mes pairs sont respectés par leurs équipes.

Deandre Ayton aborde les pourparlers contractuels, affirmant qu’il est « déçu » qu’un accord n’ait pas été conclu et qu’il veut être respecté comme ses pairs, comme ESPN a rapporté la semaine dernière que les pourparlers contractuels étaient au point mort pour obtenir une prolongation maximale de la recrue. #Soleils pic.twitter.com/XVtj06fojN – Duane Rankin (@DuaneRankin) 12 octobre 2021

Désormais, sans accord, Ayton peut entrer en agence libre restreinte l’été prochain et signer une offre avec une autre équipe, s’il le souhaite. Phoenix pourrait égaler l’accord, ce qu’il pourrait être plus enclin à faire s’il continue de s’appuyer sur ses performances éliminatoires stellaires la saison dernière, mais l’équipe le ferait au risque de conserver une star mécontente qui ne veut plus être là.

Ou, Ayton pourrait refuser une agence libre restreinte en signant une offre de qualification d’un an pour disputer la saison 2022-2023 à Phoenix et devenir un agent libre sans restriction l’été suivant. Phoenix, fraîchement sorti d’une sécheresse de 10 ans en séries éliminatoires, le perdrait pour rien et pourrait se reconstruire à nouveau à moins d’un grand changement en agence libre. Au lieu de concourir pendant les 5 à 10 prochaines années, la course de Phoenix pourrait se terminer très bientôt.

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).