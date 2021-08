La prolongation du contrat de Leon Goretzka au Bayern Munich attendue après la pause internationale

Il a déjà été signalé que Leon Goretzka resterait à 100% au Bayern Munich au-delà de cet été, malgré les spéculations selon lesquelles il serait intéressé par le transfert de cette fenêtre de transfert ou de l’été prochain. Il y avait des clubs intéressés à le signer, mais il devrait emboîter le pas à Joshua Kimmich, qui vient de signer un nouveau contrat, le gardant au club jusqu’en 2025.

Selon un nouveau rapport d’Abendzeitung, Goretzka devrait avoir son nouvel accord officiellement signé et annoncé après la pause internationale, qui s’étend de cette semaine au 8 septembre pour Die Mannschaft. On s’attend à ce qu’il signe une prolongation de cinq ans, le gardant au club jusqu’en 2026, un an de plus que ce que Kimmich vient d’accepter. Selon les informations de Florian Plettenberg de Sport1 la semaine dernière, tous les termes personnels entre Goretzka et le club sont déjà convenus et il ne reste que de petits détails de réglage avant la signature et l’annonce officielle de l’accord. Avec l’annonce du transfert de Marcel Sabitzer peu de temps après la prolongation de Kimmich, attendre après la pause internationale semble être l’option la plus envisageable pour le Bayern d’annoncer le nouvel accord de Goretzka.

Bien que cela ait toujours été perçu comme une fatalité, il y avait une attente sous-jacente qu’un nouvel accord pour Goretzka serait annoncé plus tôt, ou peut-être même en même temps que Kimmich. Cependant, faire en sorte que les deux se mettent d’accord sur de nouveaux accords dépendait beaucoup de ce que l’autre allait décider de faire. En d’autres termes, soit les deux signeraient de nouveaux accords, soit aucun des deux ne le ferait.

L’un des plus petits détails qui a probablement demandé du travail pour être finalisé et qui pourrait techniquement ne pas être terminé à 100% est la structure des salaires pour l’extension de Goretzka. Il a été rapporté la semaine dernière qu’il verrait son salaire grimper à environ 15 millions d’euros par an avant les primes. Il n’était pas le seul joueur du Bayern à demander une augmentation de salaire cet été, car un grand nombre de joueurs de l’équipe estimaient qu’ils méritaient de gagner autant, voire plus, qu’un Leroy Sane sous-performant. Comme indiqué dans notre article de la semaine dernière concernant le nouvel accord de Goretzka :