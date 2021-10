La promenade à travers León du chien robot qui est devenue virale et dont tout le monde parle

Nouvelles connexes

En vous promenant dans León, vous rencontrez un chien. Jusqu’à présent, tout est correct jusqu’à ce que vous vérifiiez qu’il s’agit d’un chien robot. Et c’est alors que tu penses « Il y a des gens pour tout ». Mais cette situation vécue dans les rues de León ces derniers jours a une explication. Il s’agit de ‘Spot’, un chien robot qui est déjà devenu viral sur les réseaux sociaux.

Sur l’image, on voit une femme marchant sur la Plaza de Guzmán et entrant dans l’Avenida de Roma dans la ville, bien sûr elle la porte en laisse. Les piétons qui se trouvaient dans la rue à ce moment-là sont restés bouche bée et nombreux sont ceux qui en ont profité pour immortaliser l’image et téléchargez-la sur vos réseaux sociaux. Ce que l’on ne sait pas, c’est s’il s’agit d’une campagne de marketing ou simplement si cette femme aime promener son chien robot après l’avoir acheté.

À León, il y a des gens qui vivent en 2097 pic.twitter.com/RekdRv0rlh – Pablo (@ pablobierzo15) 8 octobre 2021

Ce chien qui si tôt patrouiller les parcs pour faire respecter l’isolement et aider à garder les moutons, C’est l’un des robots les plus connus au monde. Son design, comme s’il s’agissait d’un chien ou d’un autre animal à quatre pattes, l’a fait devenir célèbre. Derrière tout cela se cache la société Boston Dynamics, spécialiste de la fabrication de robots.

Voulez-vous Spot?

Eh bien, si vous voulez avoir ça cyber animal de compagnie il vous suffit de gratter votre poche et de le payer 74 500 $, c’est-à-dire ce qui revient à environ 66 000 euros. Bien que, pour le moment, il semble qu’ils ne soutiennent les ventes qu’aux États-Unis.

Par curiosité, le chien se déplace vers un vitesse de 10 kilomètres par heure, avec une autonomie de 90 minutes. Il a également la capacité de transporter 14 kilos de poids, il est donc utilisé pour d’autres tâches. Ce qui est clair, c’est qu’à León personne ne parle d’autre chose ces jours-ci.

