La promesse creuse des engagements de zéro carbone net

Les pays et les entreprises du monde entier parlent de leurs références climatiques, s’engageant à atteindre des émissions de carbone « net zéro » ou à devenir « neutres en carbone » au cours des prochaines décennies. Mais lorsque nous approfondissons les détails, ces promesses tiennent rarement leurs promesses.

“Je pense qu’il y a un élan croissant derrière de véritables engagements pour atteindre le zéro net. Je pense qu’en plus de cela, il y aura toujours un élément de lavage de cerveau”, explique Christopher Greig, chercheur principal au Centre Andlinger pour l’énergie et l’environnement à Université de Princeton. “Il y a des gens qui sont essentiellement forcés de prendre ces engagements sous la pression des actionnaires.”

Les États-Unis visent à passer à zéro émission nette d’ici 2050. La Chine vise la même chose en 2060. Un cinquième des 2000 plus grandes entreprises publiques du monde se sont engagées à atteindre des objectifs nets zéro, selon un nouveau rapport de l’organisation à but non lucratif britannique Energy and Climate. Unité de renseignement (ECIU). Visa, AstraZeneca et Alaska Airlines prévoient toutes d’éliminer les émissions de carbone d’ici au moins 2040, tandis que d’autres sociétés comme Apple se sont engagées à mettre en place des chaînes d’approvisionnement et des produits 100 % neutres en carbone d’ici 2030.

Malheureusement, il n’existe pas de directives standard pour atteindre des émissions nettes nulles ou neutres en carbone. Cela signifie que les entreprises et les pays peuvent créer leurs propres définitions.

Les entreprises qui s’engagent à être neutres en carbone ne promettent pas nécessairement de supprimer le CO2 de leurs activités. Au lieu de cela, ils peuvent soutenir des projets environnementaux qui compenseraient leurs propres émissions. Les exemples sont les compensations de carbone des groupes qui installent des énergies renouvelables, plantent et protègent des arbres, ou fournissent d’autres moyens de nettoyer l’atmosphère.

Ces plans ne sont pas nécessairement réalistes ou utiles. Par exemple, il n’y a que peu d’espace autour de la terre pour planter des arbres. Un récent rapport d’Oxfam a calculé que la superficie totale requise pour l’élimination planifiée du carbone pourrait être cinq fois la taille de l’Inde, ou l’équivalent de toutes les terres agricoles de la planète.

Recherche de la Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative montre que moins de 5% des compensations éliminent réellement le dioxyde de carbone de l’atmosphère.

“Sans une base scientifique et une véritable voie vers le zéro net… certains des effets de ces échanges, ou de ces engagements, pourraient être tout simplement irréalisables”, explique Rachel Kyte, conseillère climat pour le secrétaire général de l’ONU et le doyen de la Fletcher School de l’Université Tufts.

Alors, que devraient faire les entreprises pour éviter les promesses vertes creuses ? « Une entreprise doit être en mesure de mesurer et de vérifier ses émissions, à la fois au sein de ses propres opérations, mais aussi en amont et en aval de ses opérations », explique Greig. “Et il doit pouvoir mesurer, vérifier et montrer au monde extérieur comment cela va contre ces objectifs.”

La réponse n’est pas simple et nécessitera des ressources et une comptabilité compliquée. Mais beaucoup soutiennent que ces mesures sont nécessaires pour réduire le risque qu’un changement climatique catastrophique devienne inévitable.