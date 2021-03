La promesse d’adoption de contrats intelligents est freinée par les silos cryptographiques

Internet est en effervescence face aux récents développements de la finance décentralisée, ou DeFi – les contrats intelligents sont plus chauds que jamais. Vous pourriez penser que vous avez manqué la cérémonie de couronnement, mais les contrats intelligents ne sont en réalité utilisés que dans un petit coin du monde de la cryptographie, bien qu’un coin valant des milliards de dollars. C’est un concept prometteur qui est resté largement inutilisé dans le monde des affaires.

Malgré les gros titres et malgré le crypto-cloître, les contrats intelligents ne sont pas surfaits. La capacité d’exécuter des transactions commerciales sécurisées et complexes est un obstacle qui empêche de nombreuses personnes de quitter leurs activités. De plus, toutes les grandes entreprises du monde saisiraient une chance significative de réduire leurs dépenses, en raison des frais juridiques sans fin liés aux transactions commerciales. Bien que fastidieux et coûteux, les partenaires commerciaux inconnus doivent développer un sentiment de confiance les uns avec les autres pour assurer la réalisation des travaux sous contrat. Les contrats intelligents peuvent rationaliser ce processus et réduire les coûts pour tout le monde.

Bien que tout cela soit vrai et passionnant, les contrats intelligents ne sont presque utilisés que dans le monde des crypto-monnaies. Bien que des milliards de dollars circulent dans le cadre de contrats intelligents, ils restent enfermés dans ce monde spéculatif du trading crypto. Que sont les contrats intelligents et que faudra-t-il pour transformer ces promesses transformatrices en un processus populaire?

Qu’est-ce qui rend un contrat intelligent?

Il n’y a rien d’intelligent en soi dans les contrats intelligents. Comme SpaceX et Chumbawamba, les contrats intelligents sont mal nommés. Le moyen le plus simple de comprendre les contrats intelligents est de les considérer comme des programmes informatiques. Comme pour tout contrat, ces programmes réunissent deux ou plusieurs parties dans un accord contraignant. Alors que les accords contractuels normaux sont gourmands en papier (même numériquement), fortement tributaires du jargon juridique et lents à former un consensus, les contrats intelligents sont relativement légers, rapides et flexibles.

Les contrats intelligents sont des excroissances naturelles des chaînes de blocs et des technologies de grand livre distribuées associées, ou DTL. En raison de la transparence et de la nature immuable des DLT, les contrats intelligents rassemblent les parties grâce à la sécurité et à la confiance. Avant les blockchains, l’idée de contrats numériques était inimaginable, car chaque partie n’aurait aucun moyen d’assurer la confiance et la sécurité numériques.

L’expertise juridique et la délibération minutieuse nécessaires pour les travaux contractuels sont remplacées par du code et de l’automatisation dans les contrats intelligents. Une fois que deux ou plusieurs parties concluent un contrat intelligent, le contrat est automatiquement sauvegardé dans des conditions idéales et sécurisées. Cela permet aux entreprises d’économiser du temps et de l’argent, tout en ouvrant davantage d’opportunités. Alors, quel est le retard? Pourquoi les contrats intelligents ne sont-ils pas plus courants?

Ça va te coûter

Étant donné que la plupart des contrats intelligents sont construits sur des chaînes de blocs, chaque transaction nécessite des frais pour valider le bloc et l’inscrire dans le DTL. La raison de ces frais est que les chaînes de blocs dépendent des mineurs pour effectuer le travail informatique impliqué, en ajoutant de nouveaux blocs au réseau. Aucun frais ne signifie aucune incitation pour les mineurs, et cela n’entraînerait pas de nouvelles transactions. Ainsi, les blockchains ont des frais, mais ce qui est pire, c’est que les frais sont volatils, fluctuant en fonction du trafic réseau et des valorisations des devises.

En rapport: Faire preuve de convivialité est le seul moyen de permettre l’adoption de la blockchain

Si vous êtes un propriétaire d’entreprise et que vous envisagez de transférer certaines parties de votre opération vers un contrat intelligent compatible blockchain, les problèmes de frais pourraient devenir un casse-tête majeur. Si vous êtes un particulier qui souhaite tirer parti des blockchains pour vous protéger dans un accord commercial, les frais liés aux contrats intelligents peuvent être trop coûteux à prendre en compte. Une structure sans frais serait idéale, mais les frais doivent être transparents et stables, afin que les gens puissent intégrer des contrats intelligents dans leur budget.

La plate-forme de contrat intelligent la plus utilisée au monde à l’heure actuelle, Ethereum, devient plus coûteuse à utiliser, plus elle devient populaire. C’est le contraire de la façon dont une entreprise est censée fonctionner et un signe clair que quelque chose ne va pas du tout avec la conception intelligente du contrat.

Coincé dans le silo

Le courrier électronique est un excellent outil qui a transformé la façon dont les gens font des affaires. Cependant, imaginez si le courrier électronique n’était possible qu’entre utilisateurs du même service. Si tel était le cas, nous pourrions voir des opérations de messagerie limitées dans les grands bureaux, mais certainement pas dans le grand public.

Les contrats intelligents n’ont pas cette interopérabilité pour le moment. Cela signifie que si une entreprise souhaite conclure un contrat intelligent avec une autre entreprise, les deux entreprises doivent travailler avec la même crypto-monnaie. Cela peut conduire à des interactions limitées entre des partenaires commerciaux étroitement alignés, mais la séparation des différents protocoles en silos isolés ne sera jamais largement adoptée.

Il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’une grande entreprise s’engage dans une seule crypto-monnaie, en particulier compte tenu du degré de volatilité de la crypto. Malheureusement, presque tous les protocoles de contrats intelligents sont aujourd’hui intimement liés à leur blockchain parente, et faire en sorte que ces différents protocoles fonctionnent les uns avec les autres n’est pas une tâche facile.

Qui est en charge ici?

Les problèmes susmentionnés de frais inférieurs ou inexistants et d’interopérabilité peuvent être résolus au sein de la communauté cryptographique par des développeurs travaillant vers un objectif commun. Cependant, d’autres problèmes sont en jeu, tels que l’impact environnemental de l’exploitation minière, le délai d’exécution des transactions sur un DLT, les protocoles de confidentialité sur les registres publics et le problème «oracle» de l’introduction de données externes dans l’environnement DLT.

Un problème plus important qui appartient à une catégorie complètement différente est la compétence juridique, qui ne peut être résolue en interne. Dans le droit des contrats conventionnel ou actuel, une juridiction est toujours établie dans les termes du contrat. Il existe des branches entières du droit international et des affaires qui régissent la responsabilité et les conséquences si et quand les choses tournent au sud.

Les contrats intelligents représentent un développement unique pour l’ensemble du concept de juridiction. Légalement, les crypto-monnaies opèrent dans une sorte de nouveau domaine de souveraineté. Un accord qui vit dans un réseau mondial décentralisé d’ordinateurs, fonctionnant sur une monnaie qui n’appartient à aucun gouvernement et exécuté par un code informatique open-source est une entité difficile à «placer». C’est une grande raison pour laquelle la cryptographie reste pour la plupart non réglementée – ce que beaucoup de gens appellent le nouveau «Far West». Si vous êtes dans un contrat intelligent et que l’autre partie vous fait du tort, quel tribunal prendrait votre réclamation?

Les solutions à ces problèmes viendront à mesure que les DLT se développeront et gagneront en puissance. Il appartient aux gouvernements et aux autres autorités de régulation de créer des cadres juridiques communs pouvant accueillir des contrats intelligents et d’autres transactions DLT. Dans le même temps, ces nouvelles technologies n’atteindront jamais la crédibilité et l’acceptation requises si les développeurs de crypto continuent à agir comme les prospecteurs d’or de la Californie du XIXe siècle. Il est important que la communauté continue de penser à long terme et se prépare à une adoption massive, plutôt que de se jeter les coudes dans cette ponction frénétique d’argent.

Les points de vue, pensées et opinions exprimés ici sont la seule de l’auteur et ne reflètent pas ou ne représentent pas nécessairement les points de vue et opinions de Cointelegraph.

Dominik Schiener est co-fondateur de la Fondation Iota, une fondation à but non lucratif basée à Berlin. Il supervise les partenariats et la réalisation globale de la vision du projet. Iota est une technologie de registre distribué pour l’Internet des objets et une crypto-monnaie. De plus, il a remporté le plus grand hackathon de la blockchain à Shanghai. Au cours des deux dernières années, il s’est concentré sur la promotion de l’économie des machines grâce à Iota.