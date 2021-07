Actualités Bitcoin

La “promesse” de Bitcoin, Crypto et DeFi est “réelle”, déclare Ruffer Investment Director alors qu’il explique pourquoi ils ont vendu tous leurs BTC

“Tout a une saveur de la fin des années 1990”, a expliqué Duncan MacInnes, notant que si “Bitcoin peut encore réaliser son potentiel”, le pic de liquidité a coïncidé avec de nombreux signes de mousse à court terme.

Le prix du Bitcoin est toujours en baisse de près de 50% par rapport à son plus haut historique de près de 65 000 $, car il se négocie juste au-dessus de 33 000 $.

Fait intéressant, à peu près au moment où Bitcoin a culminé au premier semestre de l’année, les entreprises institutionnelles ont vendu leur position dans BTC, SkyBridge Capital étant l’une d’entre elles, qui a réduit sa position et fait tourner une partie des bénéfices dans Ether. ETH -5,89% Ethereum / USD ETHUSD 1 976,36 $

Ruffer Investment Management, basée au Royaume-Uni, est une autre entreprise qui a réalisé un bénéfice de 1,1 milliard de dollars en seulement cinq mois en investissant dans le bitcoin.

Ruffer a pris quelques bénéfices en décembre et début janvier pour vendre sa dernière tranche en avril lorsque l’actif crypto a commencé à ressembler trop à “un actif risqué et spéculatif”.

“Tout a une saveur de la fin des années 90”, a déclaré Duncan MacInnes, directeur de l’entreprise, alors qu’il notait comment, malgré toute la folie pendant la bulle Internet, Internet a changé le monde.

«En 2021, l’excitation est dans les crypto-monnaies et la finance décentralisée. La promesse est réelle. Mais il en va de même de l’augmentation des liquidités excédentaires générées par la relance budgétaire et l’assouplissement quantitatif en cours. »

Un actif risque/rendement fortement biaisé et attractif

Dans une récente mise à jour de la raison de l’investissement de Ruffer dans Bitcoin et de la décision éventuelle de vendre, le directeur des investissements a déclaré qu’ils cherchaient à s’éloigner des obligations et à se tourner vers des actifs réels offrant un potentiel de protection contre l’inflation.

MacInnes a expliqué comment les répartiteurs d’actifs sont aujourd’hui confrontés à deux questions : premièrement, l’inflation fait-elle un retour générationnel et deuxièmement, le portefeuille équilibré est-il mort ?

« Les implications pour les portefeuilles équilibrés conventionnels sont profondes et douloureuses. Les rendements obligataires augmentent, donc les prix des obligations chutent. Les actions se dégradent, si bien que les cours des actions chutent. Pire, les deux classes d’actifs deviennent positivement corrélées ce qui est l’inverse des 40 dernières années. En langage cryptographique, vous obtenez « rekt ».

Et ici, à la recherche d’une couverture contre l’inflation, les actifs comme l’or, l’immobilier, les infrastructures et les matières premières ont leurs propres forces et faiblesses.

Ainsi, Ruffer a investi dans la crypto-monnaie après l’avoir considérée comme une “réserve de valeur émergente avec un profil risque/rendement très asymétrique et attrayant”.

Bitcoin, cependant, doit « trahir ses fondements spirituels », selon lui, ce qui signifie être coopté par Wall Street et être béni par les autorités.

Bien qu’il soit optimiste à propos de la crypto-monnaie, Ruffer a vendu sa réserve de BTC après le pic de liquidités excédentaires en avril alors que la deuxième série de contrôles de relance américains atterrissait dans l’économie.

“Bitcoin peut encore réaliser son potentiel, mais le pic de liquidité a coïncidé avec de nombreux signes de mousse”, a déclaré MacInnes, soulignant la spéculation de détail, l’effet de levier record, l’introduction en bourse de Coinbase, Tom Brady portant des yeux laser, la manie NFT, Elon Musk hébergeant Saturday Night Live, et toute la folie autour de Dogecoin.

« À court terme au moins, le bitcoin présentait les caractéristiques d’un actif risqué et spéculatif et ne remplissait donc plus le rôle que nous souhaitions en tant que protection de portefeuille et actif de diversification. Nous avons vendu toute notre exposition.

