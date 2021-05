La promesse de Cavani aux fans de Manchester United

20/05/2021 à 17:42 CEST

Alberto Teruel

Edinson Cavani est en pleine forme. Lors de la réouverture d’Old Trafford, le tueur uruguayen a mis le 1-0 sur l’électronique avec une vaseline sensationnelle à 40 mètres du but. Pour la première fois depuis le déclenchement de la pandémie, 10 000 voix ont scandé l’objectif depuis les gradins.

Cavani, arrivé cet été du PSG, n’avait pas encore ressenti la chaleur des supporters de United dans sa chair, il a donc voulu envoyer un message de gratitude à travers les médias du club. “Je ferai de mon mieux pour que nous puissions profiter de moments plus heureux. J’espère vous voir tous bientôt, et merci beaucoup pour tous les bons vœux que j’ai reçus au cours de cette année difficile et compliquée que nous avons tous subie. “

‘El Matador’, qui enregistre 16 buts et 6 passes décisives lors de sa première saison avec Manchester United, a reconnu qu’il se sentait très bien et qu’il était en pleine forme, même s’il a garanti qu’il avait encore beaucoup de football à offrir. “Il y a toujours quelque chose que vous pouvez améliorer pour maintenir le plus haut niveau“.

Après avoir surmonté une série de problèmes physiques, Cavani a atteint la constance tant attendue dont il ne pouvait pas profiter lors du match aller de la saison. “Le petit problème que j’ai eu dans mon adducteur quand je suis arrivé ici, je pense que cela a peut-être plus à voir avec le fait de s’habituer à s’entraîner dur une fois de plus après une longue pause.. Mais oui, je me sens bien maintenant, plein de envie de bien faire, de vouloir m’entraîner dur, et oui, si je peux, je viserai à m’améliorer et à continuer à m’améliorer. “