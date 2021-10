La promesse de mise à jour du Pixel 6 de Google laisse beaucoup à désirer

Jimmy Westenberg / Autorité Android

La série Google Pixel 6 a fait ses débuts la semaine dernière en grande pompe par les fans et les critiques. Cependant, une mention spécifique sur sa liste de fonctionnalités a piqué notre intérêt. Selon Google, le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro recevront trois mises à jour du système d’exploitation, s’étendant jusqu’à Android 15 lors de son lancement en 2024. Au total, les téléphones recevront également cinq ans de mises à jour de sécurité. Mais est-ce assez long ?

C’est une question que nous avons posée aux lecteurs dans un récent sondage, et les résultats sont maintenant disponibles.

La promesse de mise à jour du Google Pixel 6 est-elle assez longue ?

Résultats

Ce sondage a recueilli plus de 1 800 votes après sa mise en ligne le 23 octobre. Il y avait deux options au choix, soit « Oui, ça suffit » ou « Non, ça devrait être plus long ». Naturellement, compte tenu des résultats des sondages précédents, ce dernier a recueilli la majorité des soutiens.

Plus des trois quarts (75,3 %) des personnes interrogées pensent que trois ans de mises à jour du système d’exploitation et cinq ans de correctifs de sécurité ne suffisent pas, en particulier pour une entreprise comme Google. Environ 24% des lecteurs pensent que la promesse de Google est suffisante.

Ceux qui soutiennent que la période d’assistance de Google est trop courte ont des raisons rationnelles. Pour commencer, en tant que gardien d’Android, vous vous attendez à ce que Google annonce une prise en charge étendue du système d’exploitation sur son dernier et plus grand produit phare, de la même manière que la prise en charge iOS d’Apple. Cela dit, cela reste le meilleur que vous puissiez obtenir sur Android, Samsung ne promettant que quatre ans de mises à jour. Malgré cela, les électeurs estiment que Google place la barre trop bas. Mais ceux dans les commentaires sont-ils d’accord?

Vos commentaires

JL : Je ne connais personne d’autre ici, mais mon Pixel 4XL en est maintenant à son troisième système d’exploitation (10-12) avec au moins un autre à venir l’année prochaine. mon téléphone devient plus rapide avec chaque mise à jour du système d’exploitation. Cela semble être le cas contraire dans mon expérience avec iOS. Les trucs d’Apple devenaient de plus en plus tardifs à chaque mise à jour. Mon Pixel s’améliore et devient plus rapide. Android 12 chante absolument sur mon Pixel 4XL. Il se sent beaucoup plus rapide et meilleur par rapport à Android 10 et 11. Bien que les téléphones Apple reçoivent des mises à jour, ces mises à jour d’après mon expérience ont toujours dégradé l’expérience. Je n’ai pas l’impression que ce sujet reçoive l’attention qu’il mérite. Apple obtient toutes les distinctions mais sans aucun astérisque. Kira : Google devrait offrir au moins 4 ans de mises à jour majeures du système d’exploitation à un autre OEM Android qui promet maintenant 3 ans de même. C’est d’autant plus important (et viable) que Google dispose désormais de son propre SoC personnalisé, qui lui permettra de prendre en charge les appareils Pixel pendant des durées plus longues. Daniel : Personnellement, je suis choqué de lire ça. J’étais convaincu que l’une des principales raisons pour lesquelles Google a fabriqué ses propres puces était l’extension du support logiciel. Bien sûr, ils promettent 5 ans de sécurité. Mais soyons honnêtes : le consommateur moyen ne se soucie pas des correctifs de sécurité, seulement des versions Android. Jetscreamer : Il ne sert à rien que Google conçoive un SoC personnalisé en interne s’il ne le prend même pas en charge à long terme. Le principal argument sur les mises à niveau du système d’exploitation pendant des années était l’excuse Qualcomm. Alors, quelle est votre excuse maintenant Google ? thereasoner : Je pense que les gens ne voient pas la situation dans son ensemble ici. Tout d’abord, Google a dit « au moins » 3 OS et 5 ans de sécurité. N’oubliez pas que l’OG Pixel n’était pas censé obtenir Android 10, mais Google l’a quand même mis à jour, car des fonctionnalités importantes dont l’OG Pixel pourrait tirer parti en valaient la peine. Dans ce cas, la ligne principale et les fonctionnalités sont supprimées. La même chose pourrait être vraie pour le Pixel 6 et Android 16, mais il est évidemment trop tôt pour le dire. Deuxièmement, Google sépare activement les mises à jour de sécurité et les nouvelles fonctionnalités de la version du système d’exploitation depuis Android 10. Mainline pour la sécurité et Feature Drops proposent des mises à jour de manière transparente et séparée du système d’exploitation. En conséquence, la version du système d’exploitation est beaucoup moins importante pour Android maintenant que pour l’iOS d’Apple, où les mises à jour du système d’exploitation sont absolument nécessaires pour les choses qu’Android peut obtenir sans elles. En fin de compte, si Android 16 possède des fonctionnalités importantes que le Pixel 6 peut exécuter, il obtiendra probablement cette 4ème mise à niveau du système d’exploitation, tout comme le Pixel OG a obtenu une mise à jour de version supplémentaire et inattendue du système d’exploitation. Google n’a tout simplement pas pour habitude de fournir une mise à niveau du système d’exploitation sans les fonctionnalités, encore moins une qui nuit aux performances, comme le fait Apple. Apple peut s’en tirer car la plupart de leurs utilisateurs ne savent tout simplement pas mieux. Google serait absolument torréfié par ses utilisateurs férus de technologie pour avoir fait de même.

C’est tout pour ce sondage. Merci d’avoir voté et commenté. Avez-vous des idées supplémentaires ? Assurez-vous de les déposer dans les commentaires ci-dessous.