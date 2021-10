La promesse de mise à jour du Pixel 6 de Google n’est pas assez bonne

Eric Zeman / Autorité Android

Trois ans de mises à jour du système d’exploitation Android, cinq ans de mises à jour de sécurité : c’est l’engagement de mise à jour de Google pour les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro. À partir d’Android 12, les derniers produits phares de Google recevront Android 15 en 2024, suivi de correctifs de sécurité jusqu’en 2026.

Techniquement, c’est le meilleur que vous puissiez trouver sur un smartphone Android pour le moment. Il bat la promesse de Samsung de trois mises à jour du système d’exploitation et de quatre ans de mises à jour de sécurité pour ses téléphones Galaxy S21 et plus anciens, mais pas de beaucoup. Ceux qui suivront les rumeurs de quatre ou cinq ans de mises à jour de l’OS seront sans doute déçus.

Si Google était allé plus loin, avec quatre, sans parler de cinq ans de mises à jour du système d’exploitation, cela aurait probablement poussé d’autres fabricants à tenter de respecter son engagement. Ou, à tout le moins, cela les aurait encouragés à offrir un soutien légèrement plus long qu’ils ne le font actuellement. Dans l’état actuel des choses, il semble peu probable que les concurrents d’Android, en particulier ceux opérant sur les marchés à petit budget, soient trop inquiets à l’idée que les clients se plaignent que leurs feuilles de route de mise à jour prennent trop de retard.

Bien sûr, toute amélioration du calendrier de mise à jour d’un téléphone est la bienvenue – c’est un autre pas dans la bonne direction. Mais malgré tous les discours sur Android 12 permettant aux fabricants de fournir plus facilement les mises à jour du système d’exploitation, le travail effectué avec Project Mainline et les critiques adressées aux fournisseurs de silicium au cours des dernières années, le dernier engagement de Google n’est que légèrement meilleur que ce qui a précédé. Décevant, étant donné que Google est désormais aux commandes du silicium avec son Tensor SoC à l’intérieur des Pixel 6 et 6 Pro, un goulot d’étranglement clé dans la chaîne de support à long terme.

N’oubliez pas que tous les autres smartphones Pixel relativement récents de Google recevront trois ans de mises à jour garanties du système d’exploitation Android. Google a simplement prolongé de deux ans les mises à jour de sécurité. Pourtant, c’est bien mieux que la litanie de fabricants offrant deux ans de mises à jour du système d’exploitation et trois ans de sécurité, si vous êtes chanceux. Mais le meilleur d’Android reste déplorable par rapport au niveau de support qu’Apple offre à son portefeuille étendu d’iPhone.

Un Pixel haut de gamme devrait au moins correspondre à ce qu’Appel peut fournir avec un iPhone à petit budget.

Par exemple, l’iPhone 6S de 2015 a reçu une mise à jour vers le dernier iOS 15, avec toutes les dernières fonctionnalités et pas seulement des correctifs de sécurité, après avoir démarré sur iOS 9. Cela fait six ans après la sortie du téléphone. Même l’iPhone SE (2016) économique d’Apple, qui ne coûtait que 349 $ au lancement, a déjà reçu iOS 15. Un Pixel premium devrait au moins correspondre à ce qu’Apple peut fournir avec son iPhone économique.

Nous voilà donc encore une fois à se gratter la tête. Malgré tous les discours et initiatives sur le système d’exploitation au cours des dernières années, Google n’a pas réussi à améliorer de manière significative la situation des mises à jour Android. Bien que des mises à jour limitées aient pu être plus compréhensibles lors de l’expérimentation de Google avec des pixels abordables, il y a peu d’excuses pour une amélioration aussi marginale avec le retour au matériel et aux prix phares.

En fin de compte, l’engagement de mise à jour du Pixel 6 de Google, bien que le meilleur que vous puissiez trouver dans l’espace Android, est encore loin du meilleur du secteur. Ce n’est vraiment pas assez bien.