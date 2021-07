La promesse de Pedri s’il gagne l’Euro

07/03/2021

Le à 20:32 CEST

Pedri est, sans aucun doute, l’une des sensations du Championnat d’Europe multisite qui se tient sur le vieux continent. Sa dernière performance contre la Suisse lui a valu les éloges de toute la planète footballistique. Le milieu de terrain, malgré l’usure qu’il a subie après avoir tout joué sauf la dernière minute de prolongation contre les Helvètes, ne veut pas s’arrêter car il s’amuse comme un enfant.

“Je suis un peu fatigué, mais à 18 ans j’ai la force de bien plus & rdquor;”, a-t-il assuré au Deportes Cuatro. Pedri a reconnu que les matchs commencent à peser et qu’il faut bien récupérer après chacun d’entre eux, mais pas assez pour ne pas se sentir privilégié de tout ce que l’on vit. En fait, il a assuré que, s’il n’avait pas été changé par Rodri en prolongation, il aurait été l’un des tireurs de la séance de tirs au but. Pedri rêve d’être champion : « Toutes les équipes sont bonnes. Tout le monde peut éliminer tout le monde et ce sera un grand match & rdquor;, a-t-il assuré à propos du duel contre l’Italie. “C’est un rêve de pouvoir porter le maillot du Barça et de l’Espagne. J’espère pouvoir en profiter & rdquor;, a reconnu le milieu de terrain, qui n’a pas hésité à faire une promesse s’il finit par être champion du tournoi : “Si nous gagnons l’Eurocup, je me rase la tête & rdquor;.