La promesse est une réalité : Stevenson assomme Herring

Le jour ‘J’ à l’heure ‘H’, Shakur Stevenson n’a pas manqué. Médaillé d’argent à Rio 2016, l’Américain avait déjà été champion du monde WBO poids plume et champion WBO super plume par intérim… mais à son compte il le fallait. Sa dernière performance, devant l’inconnue Jeremia Nakathila en juin, a suscité de nombreuses critiques. « Ennuyeux » et « pas très agressif » sont les termes les plus répétés. A 24 ans, il a reçu son premier gros test à la State Farm Arena d’Atlanta (Géorgie, Etats-Unis), et il s’est comblé avec une note. réio un récital devant Jamel Herring, qui a vu comment au dixième tour l’arbitre a arrêté le combat pour sa nette infériorité. L’ancien champion était en colère, mais c’est bien fait. La punition était trop lourde et les options pour revenir, inexistantes.

Les données cette fois si cela résume parfaitement ce qu’était le combat. Stevenson menait 90-81 (deux juges) et 89-82 lorsque le combat a été arrêté. Il a décroché 164 hits (99 power) pour 99 de Herring … le récital était énorme. Shakur a une technique incroyable et il l’a montré. Au début du combat, lorsque Herring a essayé de trouver du travail, celui de Newark a répliqué avec beaucoup de jugement et après les premiers tours, la domination était pour le jeune homme. Le médaillé olympique a dominé la distance, est entré sans risquer, a frappé et est parti. Le hareng montrait sa garde, mais le pouvoir présenté par son adversaire le faisait toujours se connecter. C’était un monologue qui au neuvième tour a été augmenté. Shakur a tailladé Jamel dans l’œil. C’était moche et saignant. « J’ai senti le sang », a noté le gagnant par la suite. Il a commencé à travailler sur cette blessure et, étant donné l’infériorité évidente (Herring n’a reçu pratiquement aucun coup), l’arbitre a arrêté les actions à mi-chemin du dixième tour.

Stevenson a eu sa nuit d’or, celle qui a été réclamée. Il a gagné 1,7 million de dollars, la plus haute bourse de sa carrière, selon ESPN, et a donné un récital sportif. Avec une deuxième couronne officielle, Stevenson a été clair : « Je voulais un combat amusant pour montrer mes compétences, ma boxe et ma puissance. Je voulais tout montrer ce soir. Je veux être une superstar, je suis là pour durer de nombreuses années. Il ne reste qu’un combat, le plus gros de la division. Óscar Valdez ne peut pas continuer à m’éviter. Il n’y a rien d’autre à attendre« Shakur Stevenson est une réalité et il veut la gloire ultime.