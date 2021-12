Alors que la saison des vacances bat son plein, Apple Music se met à l’heure avec une nouvelle promotion « From Apple Music With Love ». Apple dit qu’au cours de la semaine prochaine, il déploiera des « cadeaux exclusifs aux utilisateurs d’Apple Music », y compris des EP exclusifs, des listes de lecture, etc.

Apple explique dans l’application Musique :

C’est la saison des vacances, et chez Apple Music, nous entrons dans l’esprit du don. Alors que nous nous dirigeons vers la période la plus merveilleuse de l’année, nous offrons des cadeaux exclusifs aux utilisateurs d’Apple Music, simplement parce que nous vous aimons. Nous ne voulons pas gâcher la surprise, mais nous avons des cadeaux en route de certains artistes de premier plan : Mariah Carey, Coldplay, Alicia Keys, Elton John, DJ Khaled, Nile Rodgers et d’autres nous fourniront Des EP, des playlists, des mix DJ, une émission de radio spéciale et quelques friandises si excitantes que nous ne voulons même pas vous taquiner avec eux. Nous espérons que vous apprécierez ces cadeaux de Noël autant que nous aimons vous les offrir. Restez à l’écoute toute la semaine alors que nous déployons une nouvelle surprise exclusive chaque jour.

L’un des premiers cadeaux proposés dans le cadre de la promotion « From Apple Music With Love » est un EP exclusif de Coldplay. Intitulé Infinity Station Sessions, cet EP présente le groupe interprétant cinq chansons, quatre de leur nouvel album Music of the Spheres et une nouvelle interprétation de leur chanson Christmas Lights. Et bien sûr, il a été enregistré en Spatial Audio avec Dolby Atmos :

Lors de cet EP exclusif des fêtes, entièrement enregistré en Spatial Audio avec Dolby Atmos, les superstars de la pop-rock se délectent des moments forts de leur neuvième album très inspirant Music of the Spheres, ainsi que d’une interprétation émouvante de leur single de 2010 « Christmas Lights ».

Apple Music dit qu’il a des « goodies » supplémentaires en route d’artistes tels que Mariah Carey, Alicia Keys, Elton John, DJ Khaled, Nile Rodgers et d’autres. Vous pouvez trouver la page de destination de la promotion « From Apple Music with Love » ici.

