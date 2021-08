Lancement d’Apple Pay au Qatar

Apple Pay a été lancé pour les utilisateurs d’iPhone, d’Apple Watch et de Mac au Qatar, élargissant la portée régionale d’Apple pour sa solution de paiement mobile, selon un article du groupe QNB (via AppleInsider). Apple Pay au Qatar sera d’abord disponible avec la Dukhan Bank et le groupe QNB, qui se qualifie de “plus grande institution financière du Moyen-Orient et d’Afrique”. D’autres banques du pays peuvent être…