La promotion de la carte Apple offre 10 $ en espèces quotidiennes pour l’ajout de nouveaux membres de la famille

Apple a envoyé aujourd’hui un e-mail aux propriétaires d’Apple Card, les encourageant à inscrire un membre de leur famille à l’aide de la fonction Apple Card Family.



Les nouveaux utilisateurs qui rejoignent le compte d’un titulaire d’une Apple Card‌ avant le 30 novembre 2021 peuvent recevoir 10 $ en espèces quotidiennes après avoir effectué leur premier achat avec une ‌Apple Card‌ dans les 30 jours suivant leur inscription.

Introduite plus tôt cette année, la famille ‌Apple Card‌ est conçue pour permettre à jusqu’à cinq membres de la famille d’être ajoutés à un compte d’utilisateur Apple Card‌. ‌Apple Card‌ Family autorise un copropriétaire, qui est considéré comme un cotitulaire de la carte. Le copropriétaire et l’utilisateur principal de la Apple Card‌ peuvent créer du crédit ensemble, gérer le compte de la Apple Card‌ ensemble et partager une limite de crédit combinée.

Les enfants et les jeunes adultes de plus de 13 ans peuvent également être ajoutés à la Apple Card‌ en tant que participants, leur permettant d’utiliser le crédit du titulaire de la Apple Card‌ pour effectuer des achats. Les propriétaires d’Apple Card‌ peuvent définir une limite de dépenses pour les participants, permettant aux enfants d’en savoir plus sur le crédit sans trop dépenser.

Plus d’informations sur la famille ‌Apple Card‌ sont disponibles sur le site Web de la carte Apple, et de nouveaux participants peuvent être ajoutés sur l’iPhone par le titulaire du compte.

