La promotion de Watford célèbre son retour en Premier League, Hull de retour dans le championnat mais les Bristol Rovers de Swindon et Joey Barton relégués

Le champagne était sorti pour Watford alors que les Hornets célébraient leur retour instantané en Premier League samedi.

Les hommes de Xisco Munoz ont connu une remarquable forme depuis la nomination de l’Espagnol de 40 ans en décembre et ont scellé la promotion automatique du championnat avec une victoire 1-0 sur Millwall.

.

Les joueurs de Watford célèbrent leur promotion automatique de retour en Premier League

La pénalité précoce d’Ismaila Sarr à la 11e minute était suffisante pour les hôtes, qui ont dû travailler dur pour trois points cruciaux à Vicarage Road.

La victoire de Brentford à Bournemouth plus tôt dans la journée signifiait que seuls trois points seraient suffisants pour que Watford soit promu aux côtés de Norwich, qui les a suivis la saison dernière.

Millwall a failli à plusieurs reprises retarder une fête de promotion qui voit traditionnellement les fans des Hornets sauter dans un étang du centre-ville – Billy Mitchell forçant Daniel Bachmann à effectuer un arrêt avant que Mason Bennett ne frappe son rebond de la barre.

Bachmann était à nouveau sur place pour sauver à bout portant d’un coin de Millwall et les Lions ont poussé pour un niveleur en seconde période.

Mais Watford a rapidement célébré alors qu’ils se tenaient pour retrouver leur place dans l’élite au premier moment de la demande.

.

Xisco Munoz a été trempé par ses joueurs après avoir guidé Watford vers l’élite anglaise

.

Xisco a été nommé patron de Watford en décembre et a supervisé un redressement remarquable à Vicarage Road

Xisco a été assailli par ses joueurs alors qu’ils célébraient leur retour de haut vol, après avoir supervisé un redressement remarquable à Vicarage Road depuis son arrivée au milieu de la saison.

Watford a décidé de limoger Vladimir Ivic en tant qu’entraîneur en décembre, le club étant cinquième au classement du championnat, quatre points de moins que Bournemouth, alors deuxième et neuf derrière le leader Norwich.

Dans seulement son deuxième poste dans la direction, Xisco – un vainqueur de la Liga et de la Coupe UEFA avec Valence en tant que joueur – a été nommé cinquième patron de Watford en un peu plus d’un an.

Mais ils ont grimpé dans la ligue sous la direction du populaire Espagnol, qui est passé de la direction de l’équipe géorgienne de haut niveau, le Dinamo Tbilissi, à emmener Watford en Premier League en quelques mois à peine.

À l’autre bout du tableau de deuxième rang, la relégation de Wycombe a été presque confirmée après une défaite 2-1 à Cardiff.

La pénalité de Joe Jacobson a été prise en sandwich par le doublé de Kieffer Moore pour laisser les Wanderers à six points de la sécurité avec deux matchs à jouer et nécessitant un swing de 13 buts.

Le fait qu’ils soient toujours mathématiquement en jeu est dû à la défaite 2-1 de Derby à domicile contre Birmingham.

Sheffield Wednesday est également à quatre points de retard, sans le réconfort des matchs en main, après avoir perdu 3-1 à Middlesbrough.

Ailleurs dans l’EFL, Hull a battu Lincoln 2-1 en Ligue 1 pour sceller sa promotion au championnat.

Mais il y avait de mauvaises nouvelles pour Swindon Town et Bristol Rovers, condamnés à la relégation en Ligue 2 après des défaites.

Swindon a été battu 5-0 par MK Dons et les Rovers de Joey Barton ont perdu 1-0 contre les espoirs des barrages Portsmouth.

Dans la Ligue 2, Cambridge a raté l’occasion de garantir sa promotion alors que Stevenage a remporté une victoire surprise qui a permis à Cheltenham de remplacer les U à la première place.

Et à l’autre bout de la table, le duo menacé de relégation Southend et Grimsby ont tous deux maintenu leurs combats vivants avec des victoires.

Les Shrimpers de Phil Brown ont devancé leurs rivaux Leyton Orient 2-1 et Grimsby a battu Oldham par le même score.