La promotion iPhone 13 prépayée comprend 449 $ de valeur ajoutée

Toutes les offres d’aujourd’hui sont prêtes à être prises et mises en vedette par une vente prépayée iPhone 13 Black Friday. Cela s’ajoute aux thermostats intelligents HomeKit d’ecobee qui bénéficient de réductions pour les vacances et à cet événement B&H Black Friday Apple en cours. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Économisez 449 $ sur les remises prépayées du Black Friday sur l’iPhone 13

Visible Wireless déploie maintenant ses offres Black Friday sur tous les nouveaux téléphones iPhone 13 prépayés d’Apple. En regroupant jusqu’à 200 $ de cartes-cadeaux avec les smartphones prépayés, vous obtenez également une paire d’AirPods Pro pour augmenter la valeur totale jusqu’à 449 $. Vous devrez transférer un numéro de téléphone, puis rester abonné au service pendant trois mois afin de verrouiller la vente. C’est de loin la meilleure promotion que nous ayons vue pour ceux qui n’ont pas de smartphone existant à échanger contre un opérateur.

La série iPhone 13 d’Apple, qui vient de sortir, a été lancée plus tôt cet automne avec la nouvelle puce A15 Bionic sous le capot en plus d’une autonomie améliorée. Il y a toujours le design carré qui rappelle l’iPhone 4 sur un nouvel écran Super Retina XDR dans l’une des quatre tailles avec une encoche plus petite. Il existe également une expérience de caméra améliorée avec son nouveau mode cinématique et ses capteurs améliorés. Plongez dans notre couverture pour un examen plus approfondi.

SmartThermostat compatible Ecobee HomeKit en vente

Les offres ecobee Black Friday seront mises en ligne avant le grand jour de la semaine prochaine et sont mises en vedette par le SmartThermostat compatible Ecobee HomeKit pour 199 $ chez Amazon. Jusqu’à la fin du mois, vous envisagez des économies de 50 $ par rapport au prix habituel de 249 $. Cela correspond à notre mention précédente et est le meilleur prix de l’année.

Arrivant avec le support HomeKit prêt à l’emploi, ecobee SmartThermostat contient un écran tactile à coupler avec toutes les fonctions de commande vocale et de planification. Il y a aussi le capteur de température fourni pour aider à garder votre maison confortable cet hiver avec des lectures hyperlocales. Il vient également d’être annoncé que le SmartThermostat bénéficiera d’un support Siri embarqué. Plongez dans notre examen pratique pour un examen plus approfondi.

B&H lance une vente Apple Black Friday anticipée

Avec toutes les économies du Black Friday 2021 qui devraient démarrer dans les prochains jours, B&H vous donne une dernière chance de battre la précipitation en lançant une nouvelle vente Apple de quatre jours en direct tout au long du week-end. En offrant des remises sur les dernières versions d’Apple, nous constatons des remises rares et des plus bas historiques sur une sélection de Mac, iPad et plus encore. Notre premier choix est le tout nouveau MacBook Pro 14 pouces alimenté par M1 Pro à partir de 1 949 $ pour le modèle GPU à 14 cœurs. Il y a aussi 100 $ d’économies à réaliser sur le modèle amélioré, ce qui vaut pour 2 399 $. Marquant certaines des toutes premières baisses de prix que nous ayons vues, vous envisagez un nouveau plus bas historique ainsi qu’une rare chance d’économiser sur la nouvelle version.

Le tout nouveau MacBook Pro M1 Pro d’Apple arrive avec un package presque entièrement repensé qui rafraîchit tout, de l’écran aux composants internes. Son écran Liquid Retina XDR 120 Hz de 14 pouces s’associe à toute la puissance de la nouvelle puce M1 Pro, ainsi qu’au retour de la charge MagSafe. Il y a aussi jusqu’à 17 heures d’autonomie de la batterie et des E/S améliorées, y compris trois ports Thunderbolt, HDMI et un emplacement pour carte SD. Obtenez tous les détails ici.

