La propagande Covid se poursuit même face au meurtre de la vaccination ⋆ .

par Gary D. Barnett, Lew Rockwell:

17 ″ Il y aura, dans la prochaine génération environ, une méthode pharmacologique pour faire aimer aux gens leur servitude, et produire une dictature sans larmes, pour ainsi dire, produisant une sorte de camp de concentration indolore pour des sociétés entières, de sorte que les gens vont en fait se voient retirer leurs libertés, mais en profiteront plutôt. »

~ Aldous Huxley – «La révolution ultime». Discours d’Aldous Huxley au Berkeley Language Center, www.informationclearinghouse.info. 20 mars 1962.

La réalité dystopique a maintenant pris un tout nouveau sens, car les gens sont devenus des esclaves, mais ils continuent à une époque d’extrême misère, de misère et d’oppression, à accepter volontairement cet état de tyrannie. Beaucoup sont même enthousiasmés par cette tournure des événements parce qu’ils ont reçu la capacité illégale de devenir complètement irresponsables, tout en collectant de l’argent d’extorsion au détriment de leurs voisins et compatriotes. C’est bien sûr un résultat conçu par le gouvernement, car les masses ont été dupées au fil du temps en leur faisant croire qu’elles méritaient quelque chose pour rien. Maintenant qu’ils sont mûrs pour la prise de contrôle, le complot va s’épaissir, et étant donné les implications de ce qui est possible, nous sommes confrontés à une période de terreur.

La saison de la grippe maintenant redoutée, qui a été transformée en fausse saison de la pandémie de “ Covid ”, est terminée pour l’année, mais personne ne s’en rendrait compte en lisant ou en regardant la narration néfaste des événements actuels par les médias criminels grand public. Comme indiqué, le menteur en chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré:

«Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 par semaine a presque doublé dans le monde au cours des deux derniers mois, se rapprochant du taux le plus élevé observé jusqu’à présent pendant la pandémie.»

«Les cas et les décès continuent d’augmenter à un rythme inquiétant», a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d’un briefing axé sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG) et la région du Pacifique occidental.

Il a déclaré qu’il était très préoccupé par le potentiel d’une épidémie beaucoup plus importante en PNG et qu’il était vital que le pays reçoive plus de vaccins COVID-19 dès que possible.

