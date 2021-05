La propagande du GOP a «pris la place de la réalité» ⋆ 10z viral

Un récent sondage a déclaré que 28% des républicains croient aux principaux complots propagés par la secte QAnon. En plus de continuer à aider l’ancien gars à continuer à pousser ses gros mensonges, le GOP a voté contre un comité bipartite pour enquêter sur l’insurrection du 6 janvier au Capitole.

Parallèlement, le GOP continue de fermer les yeux sur les bouffonneries de Marjorie Taylor Greene et l’enquête fédérale sur le trafic sexuel sur Matt Gaetz, qui sont tous deux sur la route ensemble pour se promouvoir. Il y a plus de membres au Congrès qui poussent les complots QAnon maintenant qu’il y a un an, et c’est problématique.

Plus la vérité devient inconfortable pour eux, plus les républicains semblent créer leur propre monde avec ses propres règles et directives, sans aucun sens réel.

Si vous aimez notre nation, #AmericaFirst est le mouvement qu’il vous faut. @mtgreenee et moi commençons tout juste. Rejoignez-nous! pic.twitter.com/kxG1vyukJh – Matt Gaetz (@mattgaetz) 30 mai 2021

@JoeBiden et @SpeakerPelosi recevront-ils la communion aujourd’hui à la messe ? Le budget de 6 000 milliards de dollars de Biden supprime l’amendement Hyde et ouvre les vannes à l’argent durement gagné des contribuables américains pour financer l’avortement au niveau fédéral. L’Eglise #Catholique devrait leur refuser la communion. – Marjorie Taylor Greene (@mtgreenee) 30 mai 2021

Beaucoup de gens voient le Parti républicain glisser dans une réalité modifiée où Trump est toujours au pouvoir et où les lézards boivent le sang de bébés tout en contrôlant les élections via des lasers spatiaux juifs. Ou quelque chose. Paul Gosar est une cause perdue spéciale pour le Qause.

“Nous n’avons pas besoin de simplifier pour une nation autre que l’Amérique” -Thomas Jefferson, je pense https://t.co/cS6m8JTaHs – Représentant Paul Gosar, DDS (@RepGosar) 26 mai 2021

Fondamentalement, ils nieront toute vérité qu’ils n’aiment pas tout en réécrivant l’histoire qui les met mal à l’aise parce que cela les fait mal paraître. Brian Stelter de CNN en a assez de la nouvelle marque de Qrazy du GQP et a passé une partie de son émission du dimanche à expliquer comment la propagande de droite a pleinement remplacé la réalité pour les Trumpublicains. Regardez-le déchiqueter tout ce qui reste du Parti républicain, ci-dessous.