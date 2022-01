La propagation rapide d’Omicron est probablement due à sa capacité à échapper à l’immunité offerte par les vaccins, selon une étude

La propagation rapide de l’omicron aux États-Unis et dans le reste du monde est probablement due à la capacité de la variante COVID-19 à échapper à l’immunité offerte par les vaccins, selon une étude danoise publiée la semaine dernière.

L’étude, qui a examiné 12 000 ménages, a révélé que l’omicron est 2,7 à 3,7 fois plus infectieux que le delta chez les individus vaccinés.

Des chercheurs de l’Université de Copenhague ont analysé le taux d’attaque secondaire pour omicron et delta, qui fait référence à la probabilité que le virus infecte quelqu’un d’autre.

Pour les non vaccinés, omicron n’avait qu’un taux d’infection secondaire 1,17 fois plus élevé que delta. Mais pour les vaccinés complets, omicron a causé 2,61 fois plus d’infections secondaires que delta, et pour les vaccinés de rappel, omicron a causé 3,66 fois plus d’infections secondaires que delta.

En d’autres termes, les individus non vaccinés étaient tout aussi vulnérables à l’omicron qu’au delta, mais les individus vaccinés étaient beaucoup plus susceptibles d’être infectés par l’omicron que par le delta.

« Nos résultats confirment que la propagation rapide de l’Omicron [variant of concern] peut principalement être attribuée à l’évasion immunitaire plutôt qu’à une augmentation inhérente de la transmissibilité de base », ont écrit les chercheurs dans l’étude, qui n’a pas été évaluée par des pairs.

Un employé de USA Health se prépare à vacciner une personne contre le COVID-19 lors d’une clinique de conduite à Mobile, en Alabama, le jeudi 12 août 2021. (AP Photo/Jay Reeves)

L’efficacité du vaccin contre les symptômes a été réduite à environ 40 % pour les vaccinés complets et à 80 % contre les maladies graves pour l’omicron. Les tirs de rappel ont augmenté ces chiffres à 86 % et 98 % respectivement.

FAUCI TASIE UNE NOUVELLE RECOMMANDATION DE TEST MALGRÉ LES PÉNURIES

Omicron est tout aussi efficace pour échapper à l’immunité offerte par une infection antérieure, selon une étude de l’équipe d’intervention COVID-19 de l’Imperial College London.

La nouvelle variante était 5,41 fois plus susceptible de réinfecter une personne ayant un certain niveau d’immunité que delta, ont écrit les chercheurs.

Un homme est testé pour COVID-19, sur un site de test sans rendez-vous géré par Nomi Health, le mardi 28 décembre 2021, au centre-ville de Miami. (Photo AP/Rebecca Blackwell)

Bien que l’omicron puisse plus facilement échapper à l’immunité, il a également été associé à une maladie plus bénigne, selon plusieurs études.

Les chercheurs de l’Imperial College de Londres ont découvert que les personnes infectées par l’omicron sont 40 % moins susceptibles de passer une nuit ou plus à l’hôpital.

Des chercheurs de la faculté de médecine LKS de l’Université de Hong Kong ont découvert que l’omicron « l’infection pulmonaire est nettement inférieure à celle du SRAS-CoV-2 d’origine, ce qui peut être un indicateur d’une gravité moindre de la maladie ».

LES ÉTUDIANTS DU COLLÈGE SONT FACE À L’INCERTITUDE QUE LES ÉCOLES S’ÉLOIGNENT ET RETARDENT LE RETOUR AU CAMPUS

Le Dr Rochelle Walensky, directrice du CDC, a déclaré la semaine dernière que « la maladie est bénigne » dans presque tous les cas observés jusqu’à présent aux États-Unis.

« Ce que nous savons généralement, c’est que plus une variante a de mutations, plus votre niveau d’immunité doit être élevé », a déclaré Walensky à l’Associated Press. « Nous voulons nous assurer de renforcer l’immunité de tout le monde.

La technicienne en pharmacie Hollie Maloney charge une seringue avec le vaccin COVID-19 de Pfizer à la Portland Expo à Portland, Maine. ((AP Photo/Robert F. Bukaty, Dossier))

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Omicron était responsable de 58,6% de tous les nouveaux cas aux États-Unis au cours de la semaine qui s’est terminée le 25 décembre, selon le CDC.

La moyenne sur 7 jours des nouveaux cas aux États-Unis atteint un niveau record, s’élevant à 316 277 nouveaux cas le 29 décembre.