La prophétie de Johan Cruyff sur Messi et le Ballon d’Or

29/11/2021 à 23:31 CET

Johan Cruyff a annoncé en son temps que Leo Messi faisait partie de ces joueurs qui pouvaient remporter « cinq, six ou sept Ballons d’Or ». Ce lundi la star argentine, désormais dans les rangs du PSG mais dans ceux du FC Barcelone entre septembre 2000 et juin 2021, a remporté son septième trophée de meilleur joueur du monde, comme l’avait prédit Flaco.

« Messi sera le joueur qui remportera le plus de Ballons d’Or de l’histoire », mentionné Johan Cruyff au média argentin Olé en janvier 2012, quand Léo Messi il aspirait à son troisième Ballon d’Or.

« C’est imparable »

Quand ils lui ont demandé ce qui avait poussé Messi à remporter son troisième trophée, également de suite, Cruyff n’a pas hésité : « C’est la confirmation qu’il est de loin le meilleur joueur du monde. Il remportera probablement cinq, six ou sept Ballons d’Or, il est imparable, il joue un autre championnat. »

De même, lorsqu’on lui a demandé si Messi J’étais déjà à la table de Di Stéfano, Maradona, Pelé et CruyffLe Néerlandais a répondu : « Messi est assis à la table parce qu’il a remporté des titres très importants, parce qu’il a deux Ballon d’Or et sera celui avec le plus de Ballons d’Or de l’histoire, et parce que c’est un joueur qui l’est, il peut encore l’être beaucoup plus ».