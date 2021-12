La proposition d’Alcoa d’arrêter les cuves pendant deux ans à San Cibrao est approuvée

29/12/2021 à 01:15 CET

.

La plante Alcoa San Cibrao, le seul aluminium primaire restant en Espagne, a vécu ce mardi l’une des journées les plus importantes de son histoire, à aller de l’avant avec l’acceptation de la dernière proposition de la multinationale d’interrompre la fabrication de cet élément chimique pendant deux ans.

Le comité a informé la presse, à midi et demi, du résultat du référendum : sur un total de 1 063 travailleurs inscrits, les suffrages exprimés étaient de 808, et parmi eux, 663 pour (69,68 %), 196 contre (24,26 % ), 40 blancs (4,95 %) et 9 nuls (9,11 %).

Dans les entreprises contractantes, qui pouvaient également exercer ce droit, le panorama a changé : les bulletins de vote ont été de 180, et parmi ceux-ci 105 (58,3 % contre), 54 pour (30 %) et 21 blancs (11, 7 %) .

Cela n’a pas empêchée l’accord est approuvé pour pouvoir démarrer le processus d’arrêt de la production d’aluminium primaire et de redémarrage ultérieur.

Les négociations développées au fil des mois se sont soldées par une seule possibilité de la part de la société propriétaire du complexe industriel de Cervo (Lugo), qui a insisté, en raison des prétendues difficultés économiques, d’arrêter les cellules d’électrolyse pendant ces vingt-quatre mois.

L’accord proposé qui a maintenant été approuvé prévoit que Alcoa s’engage à travailler avec 8 fournisseurs d’énergie avec lesquels elle est déjà en contact, pour conclure des accords à moyen et long terme (PPA), qui entreraient en vigueur à partir de 2024 et auraient une durée de 10 ans.

De même, comme le groupe l’a lui-même signalé, il donne son accord à la création d’une table de suivi de l’accord et des investissements consentis, composée du comité d’entreprise -deux membres par syndicat-, la Xunta de Galice et le Gouvernement d’Espagne, qui se réunira mensuellement pendant les six premiers mois et trimestriellement après ce semestre.

Concernant les plans pour 2022 et 2023, Alcoa offre une garantie de facturation pour les auxiliaires pendant les deux premières années, avec des contrats garantis sur trois annuités (de 2022 à 2024) pour les entreprises extérieures directement concernées par l’arrêt temporaire.

En fait, Alcoa a indiqué que les investissements prévus et d’autres problèmes devraient générer le besoin de prestation de services par de tels assistants.

Un autre engagement concerne Préférence d’embauche d’Alcoa pour les entreprises d’approvisionnement et les transporteurs locaux.

Concernant les investissements prévus pour les deux premières années, il prévoit 42 millions d’euros pour le transport et le fret, le passage au gaz et la reconstruction du grand four de cuisson des anodes ; 6 millions d’euros pour un nouveau transformateur (TRG) avec régulateur de tension, conçu pour 200 000 ampères ; ainsi que l’acquisition d’un four d’homogénéisation, évalué à 3 millions d’euros, et de barres de compensation magnétique, pour un montant de douze millions.

Les dépenses prévues comprennent cinq millions d’euros supplémentaires pour l’installation de quatre nouvelles tables de coulée pour la fabrication de billettes d’aluminium.

D’autre part, la multinationale s’engage à effectuer un dépôt bancaire d’un montant de 103 millions d’euros, résultat de la somme des investissements engagés et du coût de redémarrage des installations, à la disposition d’Aluminio Español SL et dont la gestion serait partagée avec le comité d’entreprise, sous le contrôle des administrations.

Selon la proposition, les montants justifiés des investissements en cours d’exécution seraient libérés mensuellement, toujours avec le consentement du comité, laissant le reste à la disposition d’un tiers en cas de non-respect.

En retour, ilLes travailleurs ont dû accepter, comme cela s’est produit, l’arrêt temporaire avec arrêt programmé de l’activité pendant deux ans en électrolyse et électrodes au 1er janvier 2022, avec l’achèvement du processus en trois semaines.

Le redémarrage à 100% (actuellement à 85%) de l’activité interviendrait au 1er janvier 2024, avec une estimation de 6 mois pour le redémarrage de l’activité et une réserve de 35 millions d’euros pour réaliser les opérations nécessaires.

Cependant, l’activité de la Fonderie et de l’Usine d’Alumine se poursuivra, pour laquelle la société a facilité la plan commercial durant ces années, à raison de 65 000 tonnes par an de billettes et prévision de vente de 25 000 tonnes annuelles de tôle d’aluminium.

Ainsi, « les engagements avec les clients ne seraient pas affectés. Alcoa optimiserait la refusion de l’aluminium primaire produit pendant la période de grève, ainsi que celle des autres fournisseurs & rdquor;, indique la note du propriétaire des installations.

Une autre clé de la proposition est l’engagement de l’entreprise qu’elle n’effectuera aucun type de processus de licenciement collectif pendant quatre ans, jusqu’au 31 décembre 2025, en plus de donner feu vert pour une nouvelle convention collective valable six ans -de 2020 à 2025-. ET