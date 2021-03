La proposition d’amélioration d’Ethereum 1559: la compression en vaut-elle la peine?

Ce que le projet EIP-1559 pourrait signifier pour Ethereum, DeFi et les mineurs.

La proposition d’amélioration d’Ethereum 1559, qui devrait être combinée avec la mise à niveau de «Londres» en juillet, a provoqué autant d’excitation que de peur et de panique. En apparence, EIP-1559 n’est rien de plus qu’un changement dans la structure des frais de gaz d’Ethereum. Et pour pimenter, il a également été qualifié de moteur de rareté d’Ethereum, ou mécanisme de combustion, car il détruira l’Ether (ETH) utilisé dans les frais de transaction, rendant la crypto-monnaie déflationniste et peut-être plus précieuse sur toute la ligne.

Réduire l’inflation d’Ether rendra l’actif numérique aussi déflationniste que Bitcoin (BTC), ce qui signifie que son pouvoir d’achat ne fera qu’augmenter avec le temps. Cependant, la pertinence de la proposition EIP-1559 repose sur la fixation des redevances de gaz incontrôlables. La mise à niveau est en cours depuis un certain temps, mais son timing n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment. Les frais de transaction extrêmement élevés d’Ethereum sont le résultat du fait que le réseau est la blockchain la plus utilisée au monde. Cela est en partie dû à sa fonctionnalité de contrat intelligent, quelque chose dans lequel la blockchain de Bitcoin est limitée.

La fonctionnalité d’Ethereum l’a vu être utilisé comme l’épine dorsale de plusieurs booms du secteur. Tout d’abord, il s’agissait d’offres de pièces initiales, puis de financements décentralisés et désormais de jetons non fongibles. Pour mieux comprendre la pertinence de l’EIP-1559, nous devons prendre du recul et examiner le modèle actuel de tarification du gaz et pourquoi il doit être modifié pour le bien de l’écosystème, même si cela laissera certains mineurs avec un goût amer dans la bouche.

Transactions sur la blockchain Ethereum

Toute forme d’activité effectuée sur Ethereum est enregistrée sur la blockchain et le changement qui l’accompagne est considéré comme une transaction. Chaque transaction a un coût, qui sert à deux fins. Premièrement, les coûts de transaction visent à décourager les mauvais acteurs de spammer le réseau. Et deuxièmement, ils visent à inciter les mineurs qui entretiennent le réseau en confirmant les transactions.

Le réseau Ethereum utilise actuellement un système d’enchères pour déterminer les frais de gaz. Cela signifie essentiellement qu’il n’y a pas de frais de transaction spécifiques et que le montant réel payé dépend de facteurs qui incluent le trafic réseau. En théorie, les utilisateurs qui proposent de payer plus verront leurs transactions priorisées et confirmées tôt. Mais comme tout système d’enchères, le prix peut être très élevé. En février, les frais de transaction d’Ethereum ont dépassé 39 $ pour la première fois.

Ce pic a profité aux mineurs, qui, pour des raisons évidentes, souhaitent que le statu quo reste inchangé. On fait valoir que la mise à niveau EIP-1559 réduirait les coûts de transaction jusqu’à 90%, mais cela ne peut être confirmé que si et quand elle sera mise en service.

Pour la communauté Ethereum au sens large, EIP-1559 est une mise à niveau bienvenue, peut-être attendue depuis longtemps.

En savoir plus sur la mise à niveau EIP-1559

La mise à niveau EIP-1559 propose d’utiliser des tailles de bloc flexibles au lieu de tailles de bloc fixes comme cela a été la norme dans les systèmes de preuve de travail. Pour ce faire, EIP-1559 utilise un système à deux niveaux comprenant des frais de base et des pourboires.

Le tarif de base sera payable en Ether, et son prix changera constamment en fonction de la congestion du réseau. La nouvelle proposition vise à maintenir l’utilisation du réseau à 50% ou moins. Si l’utilisation du réseau dépasse ce seuil, les frais de base augmenteront également. Ce modèle de tarification prévisible vise à éliminer le fardeau de la fixation du prix pour les utilisateurs et à le répercuter automatiquement par les fournisseurs de portefeuille. Les frais de base seraient ensuite brûlés après la collecte, ce qui signifie que les mineurs n’empocheront plus les frais de transaction. Cela fera de l’Ether un actif déflationniste, soutenant son prix au fil du temps.

Les pourboires sont légèrement différents de la base en ce sens qu’ils ne sont pas obligatoires. Et contrairement aux frais de base qui doivent être détruits, les pourboires sont conservés par les mineurs. Sous EIP-1559, les blocs ne seront pas complètement pleins, offrant aux mineurs l’espace nécessaire pour allouer des transactions aux utilisateurs qui seraient prêts à payer une prime pour que leurs transactions soient incluses dans les blocs suivants. Cependant, les mineurs n’ont pas le contrôle de la structure des frais et se sentent déçus par la proposition.

Les mineurs ne sont pas amusés par la proposition EIP-1559

Personne dans la vie n’est prêt à abandonner son repas – il en va de même pour les mineurs d’Ethereum. Rien qu’en février, les revenus des mineurs ont atteint un record de 1,3 milliard de dollars, dont la moitié provient des frais de transaction. Les mineurs ont fait campagne contre la proposition EIP-155 car on estime que cela leur coûtera jusqu’à 50% de leurs revenus. Le problème est allé aussi loin que certains pools menaçant de se regrouper en guise de démonstration de force. Bien que cela ne les incite pas à effectuer une attaque de 51% sur le réseau, la possibilité qu’ils puissent le faire donnera probablement aux développeurs des nuits blanches.

Cela montre également que les réseaux blockchain sont à la merci des grands pools de minage. Et si ce ne sont que des raisons éthiques et économiques qui les empêchent d’exploiter leur taux de hachage pour leurs propres avantages néfastes, alors les blockchains sont peut-être loin d’être sécurisées. À un moment donné, ils peuvent avoir suffisamment de raisons de prendre le contrôle du réseau.

De l’autre côté, la perte des mineurs est une victoire pour les projets DeFi.

La nouvelle structure de frais permettra aux projets DeFi de payer moins pour leurs transactions sur le réseau Ethereum. Et à long terme, cela réduira le nombre de projets migrant vers d’autres blockchains.

Mais faire la transition d’Ethereum vers un réseau plus évolutif se fait au détriment des mineurs qui n’ont pas caché leur mécontentement face aux changements proposés. Il reste encore un long chemin à parcourir avant qu’Ethereum n’arrive là où il le souhaite, et certaines parties prenantes seront brûlées en cours de route.

Michael J. Garbade est co-fondateur et PDG d’Education Ecosystem. Il est un entrepreneur en série en technologie qui a précédemment travaillé chez Amazon, General Electric, Rebate Networks, Photobucket et UniCredit Group. Garbade a une expérience de travail aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.