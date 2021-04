La proposition de budget de 1,5 billion de dollars de Biden, expliquée en 600 mots

La première proposition de budget du président Joe Biden, dévoilée vendredi, repose sur une vision claire: le gouvernement peut – et devrait – faire beaucoup plus pour résoudre les nombreux problèmes auxquels le pays est confronté.

L’administration Biden a présenté la proposition de 1,5 billion de dollars comme visant d’abord et avant tout à s’attaquer à ce qu’elle a longtemps appelé les «crises aggravantes» auxquelles les États-Unis sont confrontés: la pandémie Covid-19, une économie malmenée, le racisme systémique et le changement climatique. Mais l’administration dit aussi qu’elle veut aller de l’avant sur ces problèmes – pour, comme elle l’a dit dans le passé, «reconstruire en mieux».

Pour ce faire, la demande budgétaire de Biden appelle à augmenter le financement discrétionnaire non lié à la défense de 16% par rapport à l’année précédente.

Ce financement irait à une longue liste diversifiée de programmes fédéraux:

Financement pour la fabrication domestique, le transport en commun et la formation professionnelle Argent pour les écoles dans les zones de grande pauvreté, la garde des jeunes enfants et le préscolaire, et les bons de logement Nouveaux investissements dans la santé publique, pour aider à préparer le pays à de futures pandémies, mais aussi pour s’attaquer à des problèmes comme la violence armée et l’épidémie d’opioïdes Une série de mesures pour lutter contre le changement climatique, des projets d’énergie propre à plus de recherche Et dans tous ces domaines, la proposition de budget promet de s’engager à réduire les inégalités raciales

Une déception potentielle pour les progressistes: la proposition appelle à une augmentation de 1,7% des dépenses de défense. Ce n’est pas aussi important que l’augmentation projetée précédente, mais certains progressistes aimeraient voir ces dépenses réduites. L’administration, pour sa part, fait valoir qu’au moins elle consacre beaucoup moins de ressources aux dépenses de défense que les autres types de dépenses – 1,7%, c’est moins de 16%.

Pourtant, le document global est une victoire significative pour les progressistes, ce qui équivaut à un rejet clair de l’époque où même les démocrates pensaient que les dépenses gouvernementales étaient moins importantes.

En 1996, le président Bill Clinton a déclaré dans son discours sur l’état de l’Union que «l’ère du grand gouvernement est révolue». Clinton continuerait à réduire les dépenses fédérales, à réformer les programmes de bien-être social et finalement à équilibrer le budget.

Près d’une décennie et demie plus tard, le président Barack Obama n’était pas aussi préoccupé par les dépenses fédérales que son prédécesseur démocrate. Mais il a encore parfois succombé à la politique d’austérité de l’époque pour essayer de construire un soutien bipartisan à ses politiques. Les économistes progressistes conviennent maintenant largement que le plan de relance adopté en réponse à la Grande Récession était beaucoup trop petit. Lors des négociations avec les républicains sur l’augmentation des limites de la dette fédérale, l’administration Obama a accepté des plafonds de dépenses qui réduisent et limitent le niveau des dépenses gouvernementales.

L’administration Biden rejette catégoriquement ces politiques. Les responsables ont qualifié les plafonds de dépenses de «trop restrictifs». La proposition de budget dans son ensemble est une critique largement tacite et parfois explicite des dernières décennies de désinvestissement public dans les services publics – faisant valoir que le fait de ne pas consacrer plus d’argent à la préparation à une pandémie, aux technologies d’énergie propre et aux programmes d’aide aux pauvres et aux défavorisés a aidé à mener les États-Unis à ses crises actuelles.

La directrice par intérim du Bureau de la gestion et du budget, Shalanda Young, a donné un exemple pertinent dans sa lettre au Congrès concernant la proposition de budget: «Nous savons que l’anticipation, la préparation et la lutte contre une pandémie mondiale nécessitent une infrastructure de santé publique solide. Pourtant, à l’approche de la pandémie COVID-19, le financement des Centers for Disease Control and Prevention était de 10% inférieur à celui d’il y a dix ans, ajusté en fonction de l’inflation.

La question est maintenant de savoir si le Congrès est d’accord avec la vision de Biden. Sur les questions budgétaires, les législateurs sur la Colline suivent souvent leur propre chemin, même s’ils font partie du parti politique du président.

Mais la proposition de budget fournit toujours un aperçu détaillé de la vision de Biden pour l’Amérique. Le message est clair: l’ère du plus grand gouvernement est de retour.

Pour en savoir plus sur le budget de Biden, lisez mon explicatif chez Vox.