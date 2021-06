La proposition de Joe Biden pour le G7 pourrait voir l’UE «récolter 43 milliards de livres sterling supplémentaires par an» – le Royaume-Uni est invité à agir | Monde | Nouvelles

Les pays du G7 se réuniront dans la station balnéaire de Cornouailles de Carbis Bay en juin, l’UE y participant en tant qu’invité. Le président américain a déjà établi des plans pour forcer les plus grandes entreprises du monde à payer des impôts aux gouvernements nationaux sur la base des ventes générées dans chaque pays, et pour établir un taux minimum mondial, afin de dissuader les entreprises de transférer leurs bénéfices à l’étranger. Cela a été initialement proposé par le biais d’un taux d’imposition global minimum des sociétés de 21 %, mais l’administration a depuis indiqué qu’elle pourrait accepter un minimum de 15 %.

Cinq des pays du G7 ont déjà suggéré qu’ils soutiendraient les propositions, mais le Royaume-Uni ne l’a pas encore fait – et les recherches montrent que le bloc pourrait être sur le point de tuer.

Des estimations ont été publiées par un nouvel organisme de recherche indépendant, l’EU Tax Observatory, qui modélise le « déficit fiscal » des multinationales.

Il aurait montré qu’un taux d’imposition mondial de 15 % sur les sociétés « pourrait rapporter 50 milliards d’euros à l’UE (43 milliards de livres sterling) par an ».

Si le taux d’imposition était fixé à 25 %, l’UE gagnerait apparemment près de 170 milliards d’euros (147 milliards de livres sterling) supplémentaires par an.

Le Royaume-Uni a actuellement le taux d’imposition des sociétés le plus bas du G7 à 19 %, bien qu’il passera à 25 % d’ici avril 2023.

Gabriel Zucman, directeur de l’Observatoire fiscal de l’UE, a déclaré que la résistance du Royaume-Uni et d’autres pays comme l’Irlande, qui a un taux d’imposition des sociétés de 12,5%, ne devrait pas en retenir d’autres.

Il a déclaré : « Maintenant, l’argument que les gens utilisent est : « Oh, mais l’Irlande ne veut pas plus de 15 %, le Royaume-Uni ne veut pas plus de 15 % ».

«Mais cela n’empêche pas les pays qui veulent être plus ambitieux de signer un accord où ils disent pour leurs propres multinationales: ‘Nous allons imposer un impôt minimum de 25% sur leur pays par pays sur les bénéfices de sorte que même s’ils taxer leurs bénéfices en Irlande, nous Allemagne, les USA, la France, nous allons collecter les 15 pour cent manquants pour arriver à 25 pour cent.

“Et l’Irlande ne peut absolument rien faire, elle gardera sa loi en vigueur, mais c’est compensé par des impôts plus élevés dans les pays des parents.”

Le Centre pour la justice économique de l’Institute for Public Policy Research (IPPR) a exhorté le gouvernement à agir et à adopter les propositions.

L’IPPR soutient que le Royaume-Uni pourrait saisir une opportunité de leadership mondial en soutenant un nouveau taux minimum mondial de 21 %.

Il calcule que ce taux d’imposition mondiale minimum sur les sociétés générerait une augmentation des recettes fiscales britanniques de 14,7 milliards de livres sterling, suffisante pour financer la reconstruction du NHS et du système de soins – que l’IPPR a récemment coûté à 12 milliards de livres sterling.

La proposition alternative d’un taux de 15 % n’augmenterait qu’environ la moitié – environ 7,9 milliards de livres sterling – et maintiendrait « le nivellement par le bas de l’impôt », indique-t-il.

Parmi les multinationales dont le siège est au Royaume-Uni, il est affirmé que la facture d’impôt sur les sociétés de BP augmenterait à ce taux de 484,9 millions d’euros (418 millions de livres sterling), Barclays de 911 millions d’euros (786 millions de livres sterling) par an et celle de HSBC de 4,2 milliards d’euros (3,63 milliards de livres sterling) .

L’étude de l’UE suggère que le bloc bénéficierait s’il appliquait seul un taux d’imposition minimum sur les bénéfices des multinationales non européennes, avec 30 milliards d’euros supplémentaires (25,9 milliards de livres sterling) qui devraient être gagnés.

M. Zucman a ajouté : « Même s’il existe un accord global sur la fiscalité, rien n’empêche l’UE, et plus important encore, même un pays de l’UE unilatéralement ou un groupe d’États membres de l’UE, d’être plus ambitieux de dire : « Nous allons d’appliquer un taux de 25 pour cent.’

«Et s’ils faisaient cela, et non seulement cela, mais aussi s’ils collectaient une partie du déficit fiscal des ressortissants étrangers, cela déclencherait une course vers le sommet.

« Avec un impôt minimum de 25 %, ce qui n’a rien d’extraordinaire pour l’UE, cela générera 1,2 % du PIB de recettes supplémentaires.

“Donc je ne dis pas que ça va suffire à payer pour Covid et tout mais vous savez quoi, cela pourrait être une grande partie d’un plan pour les finances publiques après la crise.”