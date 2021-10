Brexit: un expert explique la dispute sur les concessions du protocole NI

« Briefings For Britain » estime que les récentes propositions soumises par l’UE concernant l’Irlande du Nord pourraient rendre plus difficile pour le Royaume-Uni de s’écarter des réglementations de l’UE. Le groupe de recherche sur le Brexit a suggéré: « Les nouvelles propositions, si elles sont adoptées, seraient donc une épée de Damoclès suspendue au Royaume-Uni – menaçant le commerce, la prospérité et la stabilité politique de l’Irlande du Nord pour atteindre l’objectif de convergence du Royaume-Uni avec les réglementations de l’UE. »

L’expression – se rapportant au courtisan Damoclès qui a vécu au 4ème siècle avant JC – suggère que quelqu’un est dans une situation de grand danger.

Un diplomate de l’Union européenne a également suggéré que s’écarter des réglementations de l’UE serait un « problème » pour le Royaume-Uni.

« Briefings for Britain » a décrit comment le journaliste irlandais Tony Connelly, de RTE, s’est entretenu avec des responsables de l’UE, dans lesquels un diplomate d’un pays de l’UE a déclaré : « La divergence va de toute façon être un problème. »

Si le Royaume-Uni décidait de diverger, l’UE pourrait retirer des conditions favorables et, ce faisant, réimposer des difficultés dans les échanges entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, est-il à craindre.

LIRE LA SUITE:

Isulate Britain complot PLUS de perturbations dans le but de paralyser le Royaume-Uni

L’examen du protocole NI n’est pas encore finalisé (Image : .)

Des tensions sont apparues à propos du protocole (Image: .)

La semaine dernière, Lord Frost a également appelé à un « changement significatif » du rôle de la Cour européenne de justice en Irlande du Nord.

Mercredi, l’UE a présenté des changements qui, selon eux, contribueront à apaiser une source majeure de tension dans les négociations sur le Brexit.

Le protocole d’Irlande du Nord a été créé pour arrêter les contrôles aux frontières entre le Royaume-Uni et la République d’Irlande, dans l’UE.

Mais cela a entraîné des perturbations commerciales entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, suscitant la colère et appelant à une réévaluation.

Les commentateurs ont évalué la situation actuelle (Image: Twitter)

Le protocole a convenu que l’Irlande du Nord – pour empêcher les contrôles aux frontières – continuerait de suivre les règles de l’UE sur les normes de produits. Mais à la place, des contrôles seraient effectués sur les marchandises entrant en Irlande du Nord en provenance d’Angleterre, d’Écosse et du Pays de Galles.

Les briefings pour la Grande-Bretagne ajoutent du protocole: « L’Irlande du Nord serait le point de pression que l’UE serre chaque fois qu’elle a l’impression que le Royaume-Uni échappe à son emprise réglementaire. »

Les propositions de l’UE visent une réduction de 80 pour cent des contrôles sur les produits alimentaires – bien qu’ils disent ne pas renégocier le protocole.

Il permettra aux viandes réfrigérées d’entrer en Irlande du Nord depuis la Grande-Bretagne – une source de tension surnommée « guerre de la saucisse ».

A NE PAS MANQUER :

Les pourparlers sur le nucléaire iranien à nouveau bloqués à Vienne [REPORT]

Biden dit au Royaume-Uni ce qu’il faut faire sur les relations entre le Royaume-Uni et la France [INSIGHT]

RAF à la rescousse ! La mission de sauvetage des talibans révélée [REVEAL]

L’UE a offert plusieurs concessions clés (Image: .)

La proposition est intervenue après que le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a été critiqué pour son approche de la querelle sur le commerce post-Brexit en Irlande du Nord.

Il a tweeté : « L’UE travaille sérieusement pour résoudre les problèmes pratiques liés à la mise en œuvre du protocole – alors UKG crée une nouvelle barrière « ligne rouge » au progrès, qu’ils savent que l’UE ne peut pas avancer. Sommes-nous surpris ?

« Real Q : UKG veut-il réellement une voie à suivre convenue ou une nouvelle rupture des relations ? »

Le présentateur de LBC Iain Dale accusant M. Coveney d’enflammer un problème « qui est déjà sur le fil du rasoir »

Certains ont déclaré que les concessions étaient une victoire dans les soi-disant « guerres de la saucisse » (Image : .)

Il a écrit dans The Daily Telegraph : « Compte tenu des problèmes auxquels l’Irlande, le Royaume-Uni et l’UE sont confrontés concernant le protocole d’Irlande du Nord, vous auriez pu penser que le plus haut diplomate irlandais ferait attention à ne pas envenimer un problème qui est déjà sur le fil du rasoir. Même pas un peu. »

Cependant, certains en Irlande du Nord s’inquiètent déjà du fait que trop peu a été fait et trop tard, l’Irlande du Nord s’alignant déjà sur l’UE.

Une source du rapport RTE de Connelly a déclaré : « À un moment donné, pas trop loin… il n’y aura plus de syndicalisme commercial à sauver, car les entreprises auront toutes pris leurs dispositions commerciales pratiques pour livrer dans le cadre du protocole. La plupart l’ont déjà fait.

Avec des propositions destinées à faciliter les échanges entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, beaucoup reste à aplanir.

Les propositions ont déjà vu une réduction des contrôles douaniers jusqu’à la moitié et l’introduction d’aliments « d’identité nationale » qui seraient exemptés de contrôle.

En outre, un plan serait en place pour faciliter la circulation des médicaments et des drogues entre l’Irlande du Nord et le Royaume-Uni.

La France et l’Allemagne résistent aux efforts britanniques (Image: .)

Beaucoup ont vu la révision du protocole comme une victoire dans les négociations du protocole pour la Grande-Bretagne, le Telegraph déclarant « l’UE capitule dans la guerre des saucisses ». Cependant, l’accord final n’étant pas encore confirmé, il existe une certaine résistance.

L’Allemagne et la France sont de plus en plus préoccupées par les demandes de Londres concernant la CJCE.

Un diplomate de l’UE anonyme a déclaré : « La France est plus dure », Berlin est optimiste mais sceptique… il y a une énorme différence de ton et d’approche entre Berlin et Paris. Ils se préparent au même résultat, mais ils ne défendent pas nécessairement les mêmes choses.

Alors que la France intensifie sa pression post-Brexit sur le Royaume-Uni, le diplomate a poursuivi en déclarant : « Paris est tout droit sorti des blocs pour des représailles. Ce n’est pas là que se trouve Berlin. Ce sont des Allemands, ils veulent savoir quelles sont les options. Comment pouvons-nous répondre de manière proportionnée, dans quel domaine pouvons-nous nous attendre à une action, comment pouvons-nous transmettre le signal le plus fort à Londres. »