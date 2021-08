La propre administration de Joe Biden contredit ses mensonges sur l’Afghanistan – RedState ⋆ .

Comme RedState l’a signalé plus tôt, Joe Biden a finalement tenu une conférence de presse sur l’Afghanistan, arrivant près d’une heure en retard pour l’événement. Malheureusement, il n’a répondu qu’à quatre questions et a laissé les spectateurs douter encore plus de sa capacité à s’acquitter des fonctions de son bureau. Le président était parfois irritable et en colère, apparemment ennuyé de ne pas être louangé pour avoir si mal merdé. Pourtant, mis à part la mise en scène théâtrale, la substance de ce qu’il a dit était également préoccupante.

De nombreux mensonges ont été racontés, notamment en dépeignant une image complètement fausse des conditions sur le terrain en Afghanistan. En fait, ses mensonges étaient si flagrants que moins d’une heure plus tard, sa propre administration le contredisait.

Par exemple, à un moment donné dans son communiqué, Biden a affirmé qu’Al-Qaïda n’existait plus dans le pays dont nous évacuons désespérément. Pourtant, lors de la conférence de presse du Pentagone peu de temps après, John Kirby a admis que c’était faux lorsqu’il a été pressé par Jennifer Griffin de Fox News.

Après que le président Biden a déclaré plus tôt qu’Al-Qaida n’avait pas de présence en Afghanistan, le secrétaire de presse du Pentagone, John Kirby, a déclaré qu’ils étaient en fait présents en Afghanistan pic.twitter.com/SSlFxthaMp – Appel quotidien (@DailyCaller) 20 août 2021

Kirby a fait une faible tentative pour nettoyer le désordre de Biden dans l’échange, mais cela n’a bien fonctionné avec personne dans la pièce. Le président n’avait pas équivoque dans ses commentaires précédents. Kirby a tenté de le faire en réponse, affirmant que la question est de savoir si Al-Qaïda a un certain niveau de capacité opérationnelle. Pourtant, ce n’est pas vraiment le problème ni ce que Biden avait prétendu. La question est de savoir si Al-Qaïda peut recruter et ensuite atteindre un niveau de capacité opérationnelle qui redevient alors une menace internationale.

Au-delà de cela, Biden avait également, de manière étonnante, affirmé que les Américains n’avaient pas été blessés sur le chemin de l’aéroport et qu’il n’existait aucune information indiquant que les talibans ne leur permettaient pas de s’en sortir indemnes. Les rapports sur le terrain ont montré que cela était faux depuis des jours maintenant, un autre ayant chuté cet après-midi.

.@DavidMuir : « Le président a dit qu’il n’avait aucune information que les Américains n’ont pas pu obtenir [to the Kabul airport]. La question, évidemment, est-ce que cela correspond aux reportages au sol ? »@IanPannell : « Je veux dire, tout simplement pas du tout. » pic.twitter.com/xJhqHIaRAI – Appel quotidien (@DailyCaller) 20 août 2021

Mais le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a contredit les commentaires de Biden peu de temps après qu’ils aient été faits, affirmant que ce que faisaient les talibans était inacceptable.

NOUVEAU : Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, lors d’une conférence téléphonique avec les législateurs de la Chambre, a déclaré que les Américains avaient été battus par les talibans à Kaboul, selon plusieurs personnes lors de l’appel. Austin l’a qualifié d'”inacceptable”. – Andrew Desiderio (@AndrewDesiderio) 20 août 2021

Gardez à l’esprit que Biden aurait été informé ce matin de la situation en Afghanistan. Est-ce qu’ils ne lui disent tout simplement pas des choses, craignant qu’il ne compromette l’évacuation ? Ou Biden ment-il simplement entre ses dents en espérant que la presse le couvrira et que tout s’arrêtera d’ici la semaine prochaine?

Je ne pense pas que la réponse compte vraiment. Ce qui compte, c’est que Biden a menti et que les gens sont morts (et continueront de mourir). Il n’est pas apte à être président, physiquement, mentalement ou autrement. C’est un homme qui devrait être dans une maison de retraite, ne pas se mettre sur la défensive avec les journalistes qui lui ont donné des questions pré-écrites pour se préparer. Malgré tous les discours des médias sur le caractère « chaotique » de l’administration Trump, nous n’avons jamais rien vu de tel. C’est un truc de niveau supérieur, et c’est très dérangeant.