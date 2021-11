La propre famille de Joe Biden remet en question sa forme mentale, selon Tucker Carlson

Publicité



AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

De nombreux Américains ont exprimé des inquiétudes quant au bien-être mental et physique du président Joe Biden, mais certains ont des inquiétudes auxquelles personne ne s’aurait attendu.

L’animateur de Fox News, Tucker Carlson, est apparu dans l’émission de radio du commentateur conservateur Guy Benson et a déclaré qu’il connaissait des membres de la propre famille de Biden qui s’inquiétaient de son aptitude à la présidence, a rapporté Townhall.

« L’animateur de Fox News, Tucker Carlson, a rejoint mon émission de radio cette semaine et il avait beaucoup à dire sur un éventail de sujets. Nous avons discuté du succès d’audience de son émission et de sa méthodologie de préparation de chaque épisode (il ferme les réseaux sociaux, mais est en contact avec un large réseau d’amis et de sources par SMS). Le sujet des défauts auto-identifiés de Carlson a surgi dans le contexte de ce qu’il ressent pour ses ennemis, en particulier ceux qui travaillent sans cesse pour le faire virer ou le chasser des ondes. En réponse à un scandaleux calomnie anti-Fox d’un animateur d’opinion progressiste de MSNBC, Carlson a laissé tomber le marteau », a déclaré Benson dans son article.

«Je lui ai également posé des questions sur un nouveau sondage montrant qu’une pluralité d’Américains ne pensent pas que le président Biden a la capacité mentale pour le travail. Ce que Carlson a révélé en réponse est remarquable », a déclaré l’hôte.

Carlson a laissé tomber la bombe selon laquelle les membres de la propre famille de Biden pensent qu’il n’a pas la capacité mentale d’être président.

«Je connais un tas de membres de sa famille et quelques-uns très bien. Et je savais pertinemment que certains membres de la famille étaient très préoccupés par ses capacités cognitives. Ils ne s’attendaient pas à ce qu’il obtienne la nomination. Personne ne l’a fait. Et il l’a eu et ils ont paniqué à ce sujet. C’est… je ne spécule pas. Je le sais pour un fait. Je savais donc que la famille croyait qu’il était en déclin cognitif. Alors il y a ça et c’est une nouvelle. C’est une nouvelle », a déclaré l’animateur de Fox News.

Hier, Wallace de MSNBC a comparé Fox News à des terroristes. Tucker Carlson a répondu plus tôt dans mon émission, la qualifiant de « exceptionnellement venimeuse » et « répulsive, en fait. » Il dit que c’est sa réaction instinctive envers elle parce qu’il la « connait depuis si longtemps et la respecte si peu ». https://t.co/D8VGm4ujKF – Guy Benson (@guypbenson) 18 novembre 2021

Cela vient après qu’un nouveau sondage choquant a révélé que moins de la moitié des Américains interrogés pensent que l’actuel président des États-Unis a la capacité mentale d’occuper son poste élu.

Selon le résultat du sondage Fox News, seulement 49 % des personnes interrogées pensent que Biden a la « solidité mentale » pour servir en tant que président.

« Alors que 49 % ont dit oui, 48 % ont dit non. Lorsque les personnes interrogées ont été interrogées des semaines auparavant, entre le 7 et le 10 septembre, 49% ont dit oui et seulement 45% ont dit non, donnant à Biden trois points de moins de confiance dans sa santé mentale dimanche », a rapporté Breitbart News, citant l’enquête.

Le site d’actualités a ajouté :

À la question demandant si les personnes interrogées pensent que « Joe Biden est un leader fort, ou pas ? » seulement 45% ont dit oui, en baisse de quatre points par rapport à octobre 2020. Cinquante-trois pour cent ont déclaré que Biden n’est pas un leader fort, en hausse de huit points depuis octobre 2020.

Le sondage demandait également : « Pensez-vous que le pays est devenu plus ou moins uni depuis l’entrée en fonction de Joe Biden ? Cinquante-quatre pour cent du pays est moins uni, tandis que 37 pour cent ont déclaré que le pays était plus uni depuis que Biden a pris ses fonctions.

Les résultats de l’enquête font suite aux commentaires d’un nombre croissant de législateurs, principalement des républicains, qui ont utilisé diverses représentations publiques, gaffes et erreurs de jugement apparentes pour remettre en question la santé mentale du président.

« Il y a de vraies questions en ce moment quant à savoir qui prend les décisions », a déclaré le sénateur James Risch, R-Idaho, membre de premier plan de la commission des relations étrangères du Sénat, au secrétaire d’État Antony Blinken lors du témoignage de ce dernier la semaine dernière, au cours duquel le haut diplomate a répondu aux questions sur le retrait de Biden d’Afghanistan, au cours duquel 13 militaires américains ont été tués par un kamikaze.

«Nous savons pertinemment que le président des États-Unis est quelque peu désavantagé ici, en ce sens que quelqu’un appelle des coups. Il ne peut même pas parler sans que quelqu’un à la Maison Blanche ne le censure ou ne l’approuve », a déclaré Risch, notant plusieurs incidents lorsque le flux de la Maison Blanche a été coupé au milieu d’une phrase par « un acte de marionnettiste » pendant que Biden parlait, et quand il semble lire une liste pré-approuvée de journalistes à appeler lors de conférences de presse.