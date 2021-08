La propriété de Ghislaine Maxwell, emplacement essentiel dans le scandale du prince Andrew, vendue pour 1,75 million de livres sterling | Royale | Nouvelles

in

Le pad Belgravia, propriété de Ghislaine Maxwell, est l’endroit où Virginia Giuffre, anciennement Virginia Roberts, a affirmé qu’elle avait été forcée d’avoir des relations sexuelles avec le duc d’York contre son gré alors qu’elle était mineure, ce que le duc d’York nie avec véhémence.

La propriété, située près de Hyde Park, a été vendue pour 1,75 million de livres sterling et serait l’un des trois endroits où Mme Giuffre prétend avoir été maltraitée par le royal.

Le produit de la vente de la maison en rangée serait utilisé pour les aliments juridiques de Mme Maxwell, qui fait l’objet d’un procès aux États-Unis pour abus sexuels alors qu’elle prétendait avoir procuré des jeunes filles à l’agresseur sexuel décédé Jeffrey Epstein.

Epstein, qui est l’ancien petit ami de Maxwell, a été retrouvé mort en août 2019 et Mme Maxwell nie les allégations selon lesquelles elle aurait aidé à recruter et à préparer des filles pour des relations sexuelles avec l’ancien financier.

La semaine dernière, Mme Giuffre a déposé une plainte civile distincte affirmant qu’elle avait été forcée d’avoir des relations sexuelles avec le prince Andrew à trois reprises, dont une fois dans la propriété de Londres en 2001.

Le duc est accusé de «viol au premier degré» et de détresse émotionnelle «intentionnelle», mais jusqu’à présent, il n’y a eu aucune réponse publique du prince ou de son équipe juridique aux allégations.

Dans une interview avec le Mail on Sunday, une porte-parole de Mme Maxwell a déclaré que son client se sentirait “triste” à propos de la vente de la maison, la maison gardant des souvenirs heureux pour elle.

Elle avait précédemment décrit la propriété comme son “refuge” à Londres et la maison a été achetée par Stuart Robinson, un promoteur immobilier du Hampshire.

Mme Maxwell a été arrêtée en juillet dernier et a été détenue au Metropolitan Detention Center de Brooklyn sans caution.

Dans une interview en 2019, le duc a déclaré qu’il n’avait “aucun souvenir d’avoir jamais rencontré cette dame, aucune du tout”.

Le prince Andrew a vigoureusement nié toutes les allégations formulées contre lui.

On pense que le scandale autour du prince en disgrâce est la raison pour laquelle des membres de la famille royale, dont sa fille la princesse Eugénie et son frère le prince Charles, se réunissent à Balmoral à ses côtés et sa mère la reine Elizabeth II.

La famille royale entreprendrait des « discussions de crise » alors que la crise en cours menace de ternir la réputation de la famille et d’éclipser également des événements de grande envergure tels que les célébrations du jubilé de la reine l’année prochaine.

Le prince Andrew subit la pression d’autres personnes pour remédier à la situation et sauver la réputation de la monarchie et de la marque royale.