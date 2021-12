La propriété des monuments confédérés de Richmond sera transférée au Black History Museum

Le gouverneur Ralph Northam, D-Va., et le maire démocrate de Richmond Levar Stoney ont annoncé jeudi que les gouvernements des États et des villes avaient conclu un accord pour transférer la propriété des monuments confédérés récemment retirés de la ville au Black History Museum.

Le musée a l’intention de s’associer à The Valentine et à d’autres institutions culturelles de Richmond pour « déterminer l’utilisation future appropriée de chaque pièce de la collection », selon un communiqué de presse publié jeudi par la ville de Richmond. Le musée recevra également les socles vides sur lesquels se trouvaient les statues.

Le monument de la ville du général confédéré AP Hill ne sera pas transféré au musée car ses restes sont enterrés en dessous.

Les capsules temporelles récemment découvertes dans le monument Lee ne sont pas non plus incluses dans le transfert au musée, selon Greg Werkheiser, partenaire fondateur de Cultural Heritage Partners, conseillers du Black History Museum et de la Valentine.

« Le ministère des Ressources historiques est toujours en train de déterminer exactement ce qu’ils contiennent, comment les préserver », a déclaré Werkheiser, selon une filiale locale de NBC. « Ce processus va prendre un certain temps, donc personne n’est prêt à décider pour l’instant de ce qui leur arrivera. »

« Les symboles comptent, et pendant trop longtemps, les symboles les plus éminents de Virginie ont célébré la division tragique de notre pays et le côté qui s’est battu pour maintenir en vie l’institution de l’esclavage par tous les moyens possibles », a déclaré Northam. « Maintenant, ce sera à nos musées réfléchis, informés par les habitants de Virginie, pour déterminer l’avenir de ces artefacts, y compris la base du monument Lee qui a pris une importance particulière en tant qu’art de protestation. »

Des manifestants avec des boucliers et des masques à gaz attendent l’action de la police alors qu’ils entourent la statue du général confédéré Robert E. Lee sur Monument Avenue, le mardi 23 juin 2020, à Richmond, en Virginie (AP Photo/Steve Helber)

» Confier l’avenir de ces monuments et piédestaux à deux de nos institutions les plus respectées est la bonne chose à faire « , a déclaré Stoney. « Ils prendront le temps nécessaire pour engager correctement le public et assurer les utilisations futures réfléchies de ces artefacts, tandis que nous réinventons Monument Avenue, nous concentrons sur la narration complète et précise de notre histoire dans des endroits comme Shockoe Bottom et élevons les habitants de la ville. . »

Après la mort de George Floyd à l’été 2020, Stoney a ordonné des ressemblances le long de Monument Avenue of Confederate Gens. JEB Stuart et Thomas « Stonewall » Jackson enlevés, ainsi que ceux du commandant de la marine confédérée Matthew Fontaine Murray. Les manifestants avaient auparavant renversé une statue du président confédéré Jefferson Davis.

En ce vendredi 10 juillet 2020, la photo d’archive est la statue du général confédéré Robert E. Lee Monument Avenue à Richmond, en Virginie (AP Photo/Steve Helber, File) (AP Photo/Steve Helber, File)

Un litige devant les tribunaux avait retardé le retrait de la statue de Lee parce qu’elle se trouvait sur un terrain appartenant à l’État, mais elle a également finalement été retirée le 8 septembre.

Plus tôt ce mois-ci, le conseil municipal de Charlottesville, en Virginie, a voté à l’unanimité en faveur du don de la statue controversée de Lee de leur ville à un centre du patrimoine afro-américain, qui prévoyait de faire fondre la statue et de la transformer en une œuvre d’art public.